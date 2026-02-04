https://sputnik-georgia.ru/20260204/vertolet-mi34m1-na-natsionalnom-aviatsionnom-infrastrukturnom-salone-v-moskve-296968048.html

Вертолет МИ34М1 на Национальном авиационном инфраструктурном салоне в Москве

Sputnik Грузия

В МВЦ "Крокус Экспо" в Москве 4-5 февраля 2026 года проходит Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026. 04.02.2026, Sputnik Грузия

Это крупнейшая за всю историю проведения выставка, посвященная развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры, и выставка беспилотных, автономных, робототехнических комплексов – ДРОНТЕХ.

