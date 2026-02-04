https://sputnik-georgia.ru/20260204/vertolet-mi34m1-na-natsionalnom-aviatsionnom-infrastrukturnom-salone-v-moskve-296968048.html
Вертолет МИ34М1 на Национальном авиационном инфраструктурном салоне в Москве
Sputnik Грузия
В МВЦ "Крокус Экспо" в Москве 4-5 февраля 2026 года проходит Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026.
2026-02-04T19:01+0400
2026-02-04T19:01+0400
2026-02-04T19:40+0400
видео
мультимедиа
россия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/04/296967872_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_374e29e4da2ad4bda40d9c2f18694052.png
Это крупнейшая за всю историю проведения выставка, посвященная развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры, и выставка беспилотных, автономных, робототехнических комплексов – ДРОНТЕХ.
В МВЦ "Крокус Экспо" в Москве 4-5 февраля 2026 года проходит Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026.
Это крупнейшая за всю историю проведения выставка, посвященная развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры, и выставка беспилотных, автономных, робототехнических комплексов – ДРОНТЕХ.