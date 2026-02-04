https://sputnik-georgia.ru/20260204/zakharova-otvechaet-na-voprosy-zhurnalistov-po-aktualnoy-povestke---video-296967578.html
Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке - видео
Официальный представитель МИД Росси Мария Захарова в формате телеконференции отвечает вопросы журналистов по актуальной повестке. Прямая трансляция. 04.02.2026, Sputnik Грузия
видео, мультимедиа, мария захарова, россия, мид рф
16:00 04.02.2026 (обновлено: 18:49 04.02.2026)
