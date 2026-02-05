https://sputnik-georgia.ru/20260205/296989323.html

Экспонаты выставки НАИС 2026 в Москве - фото

Экспонаты выставки НАИС 2026 в Москве - фото

Sputnik Грузия

Более двухсот компаний из России, Беларуси и Китая представили свои технологии и разработки на выставке в Москве. Смотрите в фотоленте Sputnik самые знаковые... 05.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-05T09:15+0400

2026-02-05T09:15+0400

2026-02-06T11:49+0400

мультимедиа

фотоленты

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/06/296989362_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_574f8c53ebaaa400ee1048a51d01392c.jpg

На выставке НАИ был впервые представлен легкий вертолет Ми-34М1, который призван занять нишу зарубежных винтокрылых машинам этого класса. Основное предназначение Ми34М1 – перевозка пассажиров, мониторинг и обучение пилотов.Широко представлены на выставке и беспилотные аппараты не только военного, но и гражданского назначения. Производители также привезли на выставку комплексы для борьбы с дронами, а также противодроновые ружья.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, в мире