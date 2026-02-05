Экспонаты выставки НАИС 2026 в Москве - фото

На выставке НАИ был впервые представлен легкий вертолет Ми-34М1, который призван занять нишу зарубежных винтокрылых машинам этого класса. Основное предназначение Ми34М1 – перевозка пассажиров, мониторинг и обучение пилотов.Широко представлены на выставке и беспилотные аппараты не только военного, но и гражданского назначения. Производители также привезли на выставку комплексы для борьбы с дронами, а также противодроновые ружья.
Более двухсот компаний из России, Беларуси и Китая представили свои технологии и разработки на выставке в Москве. Смотрите в фотоленте Sputnik самые знаковые экспонаты выставки
На выставке НАИ был впервые представлен легкий вертолет Ми-34М1, который призван занять нишу зарубежных винтокрылых машинам этого класса. Основное предназначение Ми34М1 – перевозка пассажиров, мониторинг и обучение пилотов.
Широко представлены на выставке и беспилотные аппараты не только военного, но и гражданского назначения. Производители также привезли на выставку комплексы для борьбы с дронами, а также противодроновые ружья.