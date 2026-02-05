Грузия
Экспонаты выставки НАИС 2026 в Москве - фото
Экспонаты выставки НАИС 2026 в Москве - фото
Более двухсот компаний из России, Беларуси и Китая представили свои технологии и разработки на выставке в Москве. Смотрите в фотоленте Sputnik самые знаковые... 05.02.2026, Sputnik Грузия
На выставке НАИ был впервые представлен легкий вертолет Ми-34М1, который призван занять нишу зарубежных винтокрылых машинам этого класса. Основное предназначение Ми34М1 – перевозка пассажиров, мониторинг и обучение пилотов.Широко представлены на выставке и беспилотные аппараты не только военного, но и гражданского назначения. Производители также привезли на выставку комплексы для борьбы с дронами, а также противодроновые ружья.
09:15 05.02.2026 (обновлено: 11:49 06.02.2026)
Более двухсот компаний из России, Беларуси и Китая представили свои технологии и разработки на выставке в Москве. Смотрите в фотоленте Sputnik самые знаковые экспонаты выставки
На выставке НАИ был впервые представлен легкий вертолет Ми-34М1, который призван занять нишу зарубежных винтокрылых машинам этого класса. Основное предназначение Ми34М1 – перевозка пассажиров, мониторинг и обучение пилотов.
Широко представлены на выставке и беспилотные аппараты не только военного, но и гражданского назначения. Производители также привезли на выставку комплексы для борьбы с дронами, а также противодроновые ружья.
Легкий однодвигательный многоцелевой вертолет Ми-34М1.

Легкий однодвигательный многоцелевой вертолет Ми-34М1.

Кабина вертолета Ми-34М1.

Кабина вертолета Ми-34М1.

Комплекс противодействия БПЛА РАДАР IQ.

Комплекс противодействия БПЛА РАДАР IQ.

Стенд "БелАЗа".

Стенд "БелАЗа".

Стенд концерна "Калашников".

Стенд концерна "Калашников".

Универсальный беспилотный электрический вертолет Альфа-Е с грузоподьемностью до 7 кг на стенде концерна "Калашников".

Универсальный беспилотный электрический вертолет Альфа-Е с грузоподьемностью до 7 кг на стенде концерна "Калашников".

Посетитель держит квадрокоптер DJI.

Посетитель держит квадрокоптер DJI.

Широкоформатный коллиматорный индикатор - индикатор на лобовом стекле (ИЛС), разработанный Раменским приборостроительным конструкторским бюро.

Широкоформатный коллиматорный индикатор - индикатор на лобовом стекле (ИЛС), разработанный Раменским приборостроительным конструкторским бюро.

Дроны "Пиранья".

Дроны "Пиранья".

Противодроновое ружье.

Противодроновое ружье.

Плакат с изображением российского среднемагистрального самолета Ту-214.

Плакат с изображением российского среднемагистрального самолета Ту-214.

Работа авиасимулятора.

Работа авиасимулятора.

