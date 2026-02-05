https://sputnik-georgia.ru/20260205/belarus-stala-pervoy-stranoy-kotoraya-priobrela-rossiyskie-drony-supercam-s350-296981596.html

Беларусь стала первой страной, которая приобрела российские дроны Supercam S350

Первой страной мира, которая приобрела российские БПЛА Supercam S350, еще в 2016 году стала Беларусь. 05.02.2026, Sputnik Грузия

"Сейчас в республике эксплуатируют Supercam S350 и Supercam S150 – это один из самых используемых ВС РБ дронов", – заявила Sputnik на русском официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская.Российские военные стали применять их в 2022 году с началом СВО, когда отмечался недостаток разведывательных БПЛА. Так что Supercam S350 сам проложил себе дорогу в ВС РФ и занял важную нишу, став "глазами и ушами" Российской армии, заключила Згировская на НАИС-2026.

