Первой страной мира, которая приобрела российские БПЛА Supercam S350, еще в 2016 году стала Беларусь.
"Сейчас в республике эксплуатируют Supercam S350 и Supercam S150 – это один из самых используемых ВС РБ дронов", – заявила Sputnik на русском официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская.Российские военные стали применять их в 2022 году с началом СВО, когда отмечался недостаток разведывательных БПЛА. Так что Supercam S350 сам проложил себе дорогу в ВС РФ и занял важную нишу, став "глазами и ушами" Российской армии, заключила Згировская на НАИС-2026.
Беларусь стала первой страной, которая приобрела российские дроны Supercam S350
14:00 05.02.2026 (обновлено: 18:17 05.02.2026)
Первой страной мира, которая приобрела российские БПЛА Supercam S350, еще в 2016 году стала Беларусь.
"Сейчас в республике эксплуатируют Supercam S350 и Supercam S150 – это один из самых используемых ВС РБ дронов", – заявила Sputnik на русском
официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская.
Российские военные стали применять их в 2022 году с началом СВО, когда отмечался недостаток разведывательных БПЛА. Так что Supercam S350 сам проложил себе дорогу в ВС РФ и занял важную нишу, став "глазами и ушами" Российской армии, заключила Згировская на НАИС-2026.