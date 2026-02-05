https://sputnik-georgia.ru/20260205/gruziya-vpervye-budet-predstavlena-na-zimney-paralimpiade-296972522.html
Грузия впервые будет представлена на зимней Паралимпиаде
Грузия впервые будет представлена на зимней Паралимпиаде
Зимние Паралимпийские игры пройдут одновременно в двух итальянских городах – Милане и Кортине с 6 по 15 марта
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Параатлет Темур Дадиани стал первым грузинским спортсменом, получившим лицензию на участие в Паралимпиаде, и представит Грузию на Играх в Милане, сообщили в национальном олимпийском комитете. Дадиани будет выступать в дисциплине паралимпийских лыжных гонок (кросс-кантри). Международная федерация лыжного спорта и сноуборда направила официальное письмо президенту Паралимпийского комитета Грузии Рати Ионатамишвили, подтверждающее лицензию Дадиани. Зимние Паралимпийские игры пройдут одновременно в двух итальянских городах – Милане и Кортине. Соревнования состоятся с 6 по 15 марта. Темур Дадиани – грузинский военнослужащий, капрал, получивший тяжелое ранение в Афганистане в 2011 году (провинция Гильменд), в результате которого потерял обе ноги. После реабилитации стал успешным параспортсменом, установил мировой рекорд по параармрестлингу и выиграл чемпионат мира по этому виду спорта в Турции. Последние несколько лет выступает в лыжных гонках. Является двукратным рекордсменом Книги рекордов Гиннеса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
19:51 05.02.2026 (обновлено: 20:28 05.02.2026)
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Параатлет Темур Дадиани стал первым грузинским спортсменом, получившим лицензию на участие в Паралимпиаде, и представит Грузию на Играх в Милане, сообщили в национальном олимпийском комитете.
Дадиани будет выступать в дисциплине паралимпийских лыжных гонок (кросс-кантри).
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда направила официальное письмо президенту Паралимпийского комитета Грузии Рати Ионатамишвили, подтверждающее лицензию Дадиани.
Зимние Паралимпийские игры пройдут одновременно в двух итальянских городах – Милане и Кортине. Соревнования состоятся с 6 по 15 марта.
Темур Дадиани – грузинский военнослужащий, капрал, получивший тяжелое ранение в Афганистане в 2011 году (провинция Гильменд), в результате которого потерял обе ноги.
После реабилитации стал успешным параспортсменом, установил мировой рекорд по параармрестлингу и выиграл чемпионат мира по этому виду спорта в Турции. Последние несколько лет выступает в лыжных гонках.
Является двукратным рекордсменом Книги рекордов Гиннеса.