Грузия впервые будет представлена на зимней Паралимпиаде

Зимние Паралимпийские игры пройдут одновременно в двух итальянских городах – Милане и Кортине с 6 по 15 марта 05.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Параатлет Темур Дадиани стал первым грузинским спортсменом, получившим лицензию на участие в Паралимпиаде, и представит Грузию на Играх в Милане, сообщили в национальном олимпийском комитете. Дадиани будет выступать в дисциплине паралимпийских лыжных гонок (кросс-кантри). Международная федерация лыжного спорта и сноуборда направила официальное письмо президенту Паралимпийского комитета Грузии Рати Ионатамишвили, подтверждающее лицензию Дадиани. Зимние Паралимпийские игры пройдут одновременно в двух итальянских городах – Милане и Кортине. Соревнования состоятся с 6 по 15 марта. Темур Дадиани – грузинский военнослужащий, капрал, получивший тяжелое ранение в Афганистане в 2011 году (провинция Гильменд), в результате которого потерял обе ноги. После реабилитации стал успешным параспортсменом, установил мировой рекорд по параармрестлингу и выиграл чемпионат мира по этому виду спорта в Турции. Последние несколько лет выступает в лыжных гонках. Является двукратным рекордсменом Книги рекордов Гиннеса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

