Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа – Песков

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) завершился в четверг, 5 февраля 05.02.2026, Sputnik Грузия
16:25 05.02.2026 (обновлено: 17:04 05.02.2026)
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) завершился в четверг, 5 февраля, и прекратит свое действие по истечении суток.
"Сегодня все, сегодня закончится день, он (ДСНВ, СНВ-3) прекратит свое действие", – сказал Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что после истечения срока действия договора Москва готова продолжить в течение года придерживаться ограничений. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Неотвеченной осталась также наша инициатива сохранить потолки ограничений еще на год даже после завершения срока действия этого документа", – уточнил Песков.
Он ответил на вопрос, каким в Кремле видят дальнейшее развитие темы ДСНВ.
По словам пресс-секретаря главы государства, Москва оценивает завершение действия договора негативно.
"Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи", – сказал Песков.
Однако Россия сохранит ответственный, внимательный подход по теме стратегической стабильности в области ядерных вооружений, при этом руководствуясь своими собственными интересами в данных вопросах.