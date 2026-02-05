https://sputnik-georgia.ru/20260205/initsiativa-rossii-po-dsnv-ostalas-bez-otveta---peskov-296977544.html

Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа – Песков

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) завершился в четверг, 5 февраля 05.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) завершился в четверг, 5 февраля, и прекратит свое действие по истечении суток."Сегодня все, сегодня закончится день, он (ДСНВ, СНВ-3) прекратит свое действие", – сказал Песков."Неотвеченной осталась также наша инициатива сохранить потолки ограничений еще на год даже после завершения срока действия этого документа", – уточнил Песков.Он ответил на вопрос, каким в Кремле видят дальнейшее развитие темы ДСНВ.По словам пресс-секретаря главы государства, Москва оценивает завершение действия договора негативно."Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи", – сказал Песков.Однако Россия сохранит ответственный, внимательный подход по теме стратегической стабильности в области ядерных вооружений, при этом руководствуясь своими собственными интересами в данных вопросах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

