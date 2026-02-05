https://sputnik-georgia.ru/20260205/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-5-fevralya-2026-296948206.html

Какой сегодня церковный праздник: 5 февраля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 5 февраля 2026

По православному церковному календарю 5 февраля отмечают день памяти святых Климента, Мавсима, Саламана, Павлина и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Климент АнкирскийПо церковному календарю 5 февраля поминают священномученика Климента, пострадавшего за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Родился будущий святой в Галатийском городе Анкире в 258 году. Климента, осиротевшего в 12 лет, усыновила благородная и благодетельная горожанка София, воспитавшая мальчика в страхе Божьем.Когда голод обрушился на Галатию, некоторые язычники, не имея возможности прокормить своих детей, бросали их, а София забирала их к себе, кормила и одевала. Климент помогал приемной матери во всем: учил детей и готовил их к принятию крещения. Многие из них впоследствии приняли мученическую смерть за веру.Добродетельного Климента со временем поставили в чтеца, а затем в диакона. В 18 лет он получил сан пресвитера, а в 20 – его рукоположили в епископа Анкирского.Вскоре началось преследование христиан. Святого схватили по доносу и подвергли жестоким пыткам, принуждая отречься. Примерно 28 лет святитель подвергался гонениям и пыткам от мучителей в разных городах, но Господь всякий раз исцелял его истерзанное тело.Израненный и закованный в кандалы, он исцелял больных, творил чудеса и многих язычников обратил в истинную веру. Скончался священномученик примерно в 312 году. Его обезглавили, когда он совершал литургию в пещерной церкви.Мавсима СиринПо церковному календарю 5 февраля поминают преподобного Мавсиму, или Маисиму Сирина.Жил будущий святой близ города Кира, или Кирфа в Сирии. Добровольную приняв на себя нищету ради спасения души, Мавсима посвятил жизнь служению ближним.Двери его жилища были открыты всегда для всех, кто в нем нуждался. В хижине Мавсимы постоянно стояли два сосуда – один с хлебом, а другой с маслом. Каждый нуждающийся получал пищу из рук преподобного, при этом сосуды не оскудевали. Скончался святой в конце IV века.Саламан молчальникПо церковному календарю 5 февраля поминают преподобного Саламана молчальника.Родился будущий святой в городе Каперсана, расположенном рядом с рекой Евфрат. Святой на берегу реки нашел уединенную пещеру и, затворившись в ней, проводил в молитвенных подвигах безмолвную жизнь.Епископ Каперсана, узнав о высокой жизни святого, хотел посвятить его в пресвитера, но молчальник не заговорил с ним. Подвига безмолвия подвижник никогда не прерывал, беседуя только с Господом.Православная Церковь чтит преподобного Саламана как первого святого, принявшего на себя подвиг молчальничества, который он нес до самой смерти. Преподобный преставился примерно в 400 году.Епископ НоланскийПо церковному календарю 5 февраля поминают святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского.Родился будущий святой в благородной и богатой семье в городе Бордо (Франция). В 20 лет образованного юношу избрали римским сенатором, затем консулом, а после губернатором области Кампания в Италии. В 25 лет Павлин, обращенный вместе с супругой в истинную веру, крестился.Продав все имущество, он роздал вырученные деньги нуждающимся. Благочестивые супруги, не имея детей, усыновляли бедных сирот и воспитывали их в страхе Божьем. Подвижник, в поисках уединенной жизни, ушел в город Барселону (Испания). В 393-м он принял сан пресвитера. Вскоре его избрали епископом города Нола (Италия).Когда на Италию напали вандалы и увели в плен многих жителей в Африку, святитель выкупил пленных, употребив церковное имущество. Однажды святой, не имея средств выкупить сына бедной вдовы, сам пошел вместо него в рабство и в одежде невольника служил вандальскому князю.Вскоре тайна епископа раскрылась, и он вернулся на родину вместе со всеми пленными, для которых исходатайствовал свободу. Святитель был человеколюбив и сострадателен ко всем бедным и нуждающимся. За это его прозвали Милостивым. Святой прославился также как храмостроитель и христианский поэт. Скончался епископ в 431 году. Ему было 78 лет.ИмениныПо церковному календарю 5 февраля именины отмечают Геннадий, Екатерина, Евдокия, Климент, Серафим, Федор и Феоктист.Материал подготовлен на основе открытых источников

2026

