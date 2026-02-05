https://sputnik-georgia.ru/20260205/kobakhidze-gruziya-ne-poddalas-davleniyu-po-voprosu-sanktsiy-protiv-rossii-296982235.html
Кобахидзе: Грузия не поддалась давлению по вопросу санкций против России
Кобахидзе: Грузия не поддалась давлению по вопросу санкций против России
Sputnik Грузия
Как отметил премьер, санкции Грузии не смогли бы нанести никакой экономический урон России 05.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-05T20:35+0400
2026-02-05T20:35+0400
2026-02-05T20:35+0400
грузия
новости
политика
брюссель
китай
ираклий кобахидзе
россия
антироссийские санкции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1c/293953480_0:136:2048:1288_1920x0_80_0_0_bd2b6917108023686127bd99ea24f944.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Власти Грузии никогда не нанесли бы населению ущерб и не ввели санкции в отношении России, несмотря на давление со стороны Брюсселя, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов. Специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что страны, не являющиеся членами ЕС, не обязаны соблюдать санкции, введенные ЕС. Что касается обхода санкций, О'Салливан отметил, что это делается не правительствами, а в основном экономическими операторами. При этом в январе в интервью изданию Euractiv О'Салливан заявил, что Евросоюз должен оказывать "максимальное давление" на Китай и Индию с целью прекратить закупки российских энергоносителей. Как отметил премьер, санкции Грузии не смогли бы нанести никакой экономический урон России. "Наша доля в торговле России – 0,3%. А что касается нас, то введением санкций мы бы привели к ответным санкциям со стороны России, которые оказали бы серьезный экономический эффект и двузначное экономическое падение для нашей страны", – сказал Кобахидзе. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
брюссель
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1c/293953480_75:0:1974:1424_1920x0_80_0_0_036709ada532de6afa64d160a0d04d9f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, брюссель, китай, ираклий кобахидзе, россия, антироссийские санкции
грузия, новости, политика, брюссель, китай, ираклий кобахидзе, россия, антироссийские санкции
Кобахидзе: Грузия не поддалась давлению по вопросу санкций против России
Как отметил премьер, санкции Грузии не смогли бы нанести никакой экономический урон России
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Власти Грузии никогда не нанесли бы населению ущерб и не ввели санкции в отношении России, несмотря на давление со стороны Брюсселя, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.
Специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что страны, не являющиеся членами ЕС, не обязаны соблюдать санкции, введенные ЕС. Что касается обхода санкций, О'Салливан отметил, что это делается не правительствами, а в основном экономическими операторами. При этом в январе в интервью изданию Euractiv О'Салливан заявил, что Евросоюз должен оказывать "максимальное давление" на Китай и Индию с целью прекратить закупки российских энергоносителей.
"Представьте, этого требовали от нас представители европейской бюрократии и в какой-то момент представители американской бюрократии, чего мы не могли сделать. Мы не могли своими руками навредить жизненно важным интересам нашего населения", – сказал Ираклий Кобахидзе.
Как отметил премьер, санкции Грузии не смогли бы нанести никакой экономический урон России.
"Наша доля в торговле России – 0,3%. А что касается нас, то введением санкций мы бы привели к ответным санкциям со стороны России, которые оказали бы серьезный экономический эффект и двузначное экономическое падение для нашей страны", – сказал Кобахидзе.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.