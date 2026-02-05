Курс лари на четверг – 2,6883 GEL/$

https://sputnik-georgia.ru/20260205/kurs-lari-na-chetverg--26883-gel-296966135.html

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0010 по отношению к доллару 05.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 февраля в размере 2,6883 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0010 по отношению к доллару.

