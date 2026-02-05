https://sputnik-georgia.ru/20260205/lavrov-provel-vstrechu-s-predsedatelem-natsionalnogo-sobraniya-armenii---video-296979212.html
Лавров провел встречу с председателем Национального собрания Армении - видео
видео, мультимедиа, россия, армения, сергей лавров
Лавров провел встречу с председателем Национального собрания Армении - видео
15:00 05.02.2026 (обновлено: 17:24 05.02.2026)
Глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.