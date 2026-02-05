https://sputnik-georgia.ru/20260205/maksimalnaya-mera--zhitelya-tbilisi-prigovorili-k-bessrochnomu-zaklyucheniyu-za-ubiystvo-296976488.html
Максимальная мера – жителя Тбилиси приговорили к бессрочному заключению за убийство
Обвиняемый ранее уже отбывал срок за убийство и вышел на свободу в 2017 году по амнистии 05.02.2026
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд признал 36-летнего Иване Гиглемяна виновным в умышленном убийстве из хулиганских побуждений 18-летнего Алеко Шакиашвили, приговорив к бессрочному заключению. Убийство произошло в мае 2025 года в заведении "Ратис бари". Обвиняемый поссорился с находящимся в том же баре 18-летним молодым человеком. На рассвете он ударил его острым предметом несколько раз и скрылся с места преступления. В результате полученных ранений пострадавший скончался на месте. Обвиняемый был задержан в тот же день на своей даче в селе Дидгори (регион Кахети). Приговор огласила судья Тамар Мчедлишвили. Что касается второго фигуранта дела, то он признан виновным в недонесении об особо тяжком преступлении и отсидит в тюрьме три года. Обвиняемый ранее уже отбывал срок за убийство и вышел на свободу в 2017 году по амнистии. После этого он задерживался еще один раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
