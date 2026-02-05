Мэрия Тбилиси упрощает выписывание штрафов

https://sputnik-georgia.ru/20260205/meriya-tbilisi-uproschaet-vypisyvanie-shtrafov-296965226.html
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Гражданам придется выплачивать муниципальные штрафы вне зависимости от получения личного уведомления, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэрия Тбилиси вправе выписывать штрафы на уровне муниципалитета за административные нарушения, такие как нарушение правил парковки, выброса мусора, порча городского имущества и др. "Мы считаем, что этот процесс максимально будет способствовать полному исполнению закона и будет носить превентивный характер по отношению к недобросовестным нарушителям. Нам, конечно, не в радость никого штрафовать, но мы должны подчиняться закону. В случае выявления фактов нарушения закона, мы будем действовать в рамках закона и в соответствии с ним", – сказал Каладзе. Согласно инициативе мэрии Тбилиси, если оштрафованное лицо по каким-либо причинам не сможет получить уведомление о штрафе лично, это уведомление будет обнародовано на специальном сайте Decisions.tbilisi.gov.ge, и через 30 дней будет считаться вступившим в силу и обязательным к оплате. С соответствующей инициативой мэрия Тбилиси обратится в парламент страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
С соответствующей инициативой мэрия Тбилиси обратится в парламент страны.