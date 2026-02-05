https://sputnik-georgia.ru/20260205/meriya-tbilisi-uproschaet-vypisyvanie-shtrafov-296965226.html

Мэрия Тбилиси упрощает выписывание штрафов

Мэрия Тбилиси упрощает выписывание штрафов

Sputnik Грузия

Если оштрафованное лицо по каким-либо причинам не сможет получить уведомление о штрафе лично, его обнародуют на сайте Decisions.tbilisi.gov.ge, и через месяц... 05.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-05T09:01+0400

2026-02-05T09:01+0400

2026-02-05T09:01+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8b6aef96533229e1493161fb7c83173c.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Гражданам придется выплачивать муниципальные штрафы вне зависимости от получения личного уведомления, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэрия Тбилиси вправе выписывать штрафы на уровне муниципалитета за административные нарушения, такие как нарушение правил парковки, выброса мусора, порча городского имущества и др. "Мы считаем, что этот процесс максимально будет способствовать полному исполнению закона и будет носить превентивный характер по отношению к недобросовестным нарушителям. Нам, конечно, не в радость никого штрафовать, но мы должны подчиняться закону. В случае выявления фактов нарушения закона, мы будем действовать в рамках закона и в соответствии с ним", – сказал Каладзе. Согласно инициативе мэрии Тбилиси, если оштрафованное лицо по каким-либо причинам не сможет получить уведомление о штрафе лично, это уведомление будет обнародовано на специальном сайте Decisions.tbilisi.gov.ge, и через 30 дней будет считаться вступившим в силу и обязательным к оплате. С соответствующей инициативой мэрия Тбилиси обратится в парламент страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе