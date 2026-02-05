Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260205/natsionalnyy-aviatsionnyy-infrastrukturnyy-salon-nais-2026-v-moskve---foto-296988157.html
Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 в Москве - фото
Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 в Москве - фото
Sputnik Грузия
В МВЦ "Крокус Экспо" в Москве состоялся Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026. Смотрите в фотоленте снимки с этой выставки. 05.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-05T22:05+0400
2026-02-06T11:25+0400
фотоленты
россия
мультимедиа
москва
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/04/296958337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3cc6011b129945ce087e4c3b6086d9b6.jpg
НАИС - крупнейшая за всю историю проведения выставка, посвящённая развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры и выставка беспилотных, автономных, робототехнических комплексов – ДРОНТЕХ.
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/04/296958337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e604386a7ba1f94f4a65403872b4898.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фотоленты, россия, мультимедиа, москва, фото
фотоленты, россия, мультимедиа, москва, фото

Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 в Москве - фото

22:05 05.02.2026 (обновлено: 11:25 06.02.2026)
Подписаться
В МВЦ "Крокус Экспо" в Москве состоялся Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026. Смотрите в фотоленте снимки с этой выставки.
НАИС - крупнейшая за всю историю проведения выставка, посвящённая развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры и выставка беспилотных, автономных, робототехнических комплексов – ДРОНТЕХ.
© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko

Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 в Москве.

Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 в Москве. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko

Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 в Москве.

© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko

Выставка прошла на территории МВЦ "Крокус Экспо".

Выставка прошла на территории МВЦ &quot;Крокус Экспо&quot;. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko

Выставка прошла на территории МВЦ "Крокус Экспо".

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

НАИС - крупнейшая за всю историю проведения выставка, посвящённая развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры.

НАИС - крупнейшая за всю историю проведения выставка, посвящённая развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

НАИС - крупнейшая за всю историю проведения выставка, посвящённая развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры.

© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko

Также НАИС - это выставка беспилотных, автономных, робототехнических комплексов – ДРОНТЕХ.

Также НАИС - это выставка беспилотных, автономных, робототехнических комплексов – ДРОНТЕХ. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko

Также НАИС - это выставка беспилотных, автономных, робототехнических комплексов – ДРОНТЕХ.

© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko

На выставке были представлены новинки дронов и роботов, системы защиты от беспилотников.

На выставке были представлены новинки дронов и роботов, системы защиты от беспилотников. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko

На выставке были представлены новинки дронов и роботов, системы защиты от беспилотников.

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Дроны "Пиранья" на выставке НАИС-2026.

Дроны &quot;Пиранья&quot; на выставке НАИС-2026. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Дроны "Пиранья" на выставке НАИС-2026.

© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko

На НАИС-2026 была представлена продукция более 200 компаний и поставщиков.

На НАИС-2026 была представлена продукция более 200 компаний и поставщиков. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko

На НАИС-2026 была представлена продукция более 200 компаний и поставщиков.

© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko

Многоцелевой вертолет Ми-34М1 на выставке НАИС-2026.

Многоцелевой вертолет Ми-34М1 на выставке НАИС-2026. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Alexander Khrolenko

Многоцелевой вертолет Ми-34М1 на выставке НАИС-2026.

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

В выставке приняли участие авиационные предприятия из 80 регионов России и из 20 стран мира.

В выставке приняли участие авиационные предприятия из 80 регионов России и из 20 стран мира. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

В выставке приняли участие авиационные предприятия из 80 регионов России и из 20 стран мира.

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

В ходе выставки проходила демонстрация различного оборудования, деловые встречи, практические конференции по обмену опытом.

В ходе выставки проходила демонстрация различного оборудования, деловые встречи, практические конференции по обмену опытом. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

В ходе выставки проходила демонстрация различного оборудования, деловые встречи, практические конференции по обмену опытом.

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

За два дня НАИС-2026 посетили более 10 тысяч человек.

За два дня НАИС-2026 посетили более 10 тысяч человек. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

За два дня НАИС-2026 посетили более 10 тысяч человек.

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

Огромный интерес со стороны посетителей был отмечен в прессе.

Огромный интерес со стороны посетителей был отмечен в прессе. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

Огромный интерес со стороны посетителей был отмечен в прессе.

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

В целом в работе выставки приняли участие более 300 делегаций.

В целом в работе выставки приняли участие более 300 делегаций. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

В целом в работе выставки приняли участие более 300 делегаций.

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

Национальный авиационный инфраструктурный салон - одно из самых крупнейших событий в области развития авиации.

Национальный авиационный инфраструктурный салон - одно из самых крупнейших событий в области развития авиации. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

Национальный авиационный инфраструктурный салон - одно из самых крупнейших событий в области развития авиации.

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

НАИС-2026 стала уже 13-й по счету подобной выставкой. С каждым годом она привлекает все больше внимания.

НАИС-2026 стала уже 13-й по счету подобной выставкой. С каждым годом она привлекает все больше внимания. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov

НАИС-2026 стала уже 13-й по счету подобной выставкой. С каждым годом она привлекает все больше внимания.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0