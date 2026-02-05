Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 в Москве - фото
Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 в Москве.
Выставка прошла на территории МВЦ "Крокус Экспо".
НАИС - крупнейшая за всю историю проведения выставка, посвящённая развитию гражданской авиации, аэропортовой и аэродромной инфраструктуры.
Также НАИС - это выставка беспилотных, автономных, робототехнических комплексов – ДРОНТЕХ.
На выставке были представлены новинки дронов и роботов, системы защиты от беспилотников.
Дроны "Пиранья" на выставке НАИС-2026.
На НАИС-2026 была представлена продукция более 200 компаний и поставщиков.
Многоцелевой вертолет Ми-34М1 на выставке НАИС-2026.
В выставке приняли участие авиационные предприятия из 80 регионов России и из 20 стран мира.
В ходе выставки проходила демонстрация различного оборудования, деловые встречи, практические конференции по обмену опытом.
За два дня НАИС-2026 посетили более 10 тысяч человек.
Огромный интерес со стороны посетителей был отмечен в прессе.
В целом в работе выставки приняли участие более 300 делегаций.
Национальный авиационный инфраструктурный салон - одно из самых крупнейших событий в области развития авиации.
НАИС-2026 стала уже 13-й по счету подобной выставкой. С каждым годом она привлекает все больше внимания.
