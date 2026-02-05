https://sputnik-georgia.ru/20260205/partiya-gotova-dokazat-vred-evrointegratsii-gruzii-v-publichnykh-debatakh-296984096.html
Партия готова доказать вред евроинтеграции Грузии в публичных дебатах
Партия готова доказать вред евроинтеграции Грузии в публичных дебатах
05.02.2026
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Партия "Единая нейтральная Грузия" заявила о готовности вступить в публичные дебаты с властями страны по вопросу евроинтеграции и доказать вредность текущей внешней политики. В партии подчеркнули, что в последние годы вопросы о внешнем курсе Грузии и его соответствии национальным интересам, включая безопасность страны, звучат все острее. По мнению представителей "Единой нейтральной Грузии", современная евроинтеграция не отвечает интересам государства и требует открытой дискуссии. В обращении также отмечено, что общество уже осознало несовпадение заявленных целей евроинтеграции с реальной политикой ЕС, и движение к европейскому союзу в текущем формате вызывает все больше вопросов у граждан. "Общество это осознало, и никто не может избежать факта, что в деградирующем союзе необходимо открыто обсуждать содержание и суть евроинтеграции Грузии", – отмечено в заявлении. Партия отмечает, что у грузинского народа есть серьезные претензии к современному ЕС. В отчете юридического комитета Палаты представителей США подчеркивается регулярное вмешательство Еврокомиссии в выборы стран-членов, что, по мнению партии, демонстрирует несправедливость и коварство европейской бюрократии. "Единая нейтральная Грузия" также напоминает о прошлых действиях Евросоюза по отношению к Грузии – от финансирования революций до введения санкций и угроз отмены либерализации визового режима. На этом фоне в партии заявили, что у общества есть серьезные вопросы к властям страны: как долго они будут игнорировать мнение граждан и продолжать процесс евроинтеграции, наносящий вред государству и поддерживаемый искусственно. Представители партии уверяют "Грузинскую мечту", что скрывать этот вопрос долго не получится, так как воля народа требует пересмотра стремления к Евросоюзу, который, по их мнению, находится в экономическом, духовном и моральном упадке. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
