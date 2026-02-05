Первый в 2026 году обмен пленными провели Россия и Украина

https://sputnik-georgia.ru/20260205/pervyy-v-2026-godu-obmen-plennymi-proveli-rossiya-i-ukraina-296981871.html
05.02.2026
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Москва вернула из украинского плена 157 российских военных, взамен Киеву переданы 157 военнопленных ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России.В рамках обмена Украина передала России трех незаконно удерживаемых жителей Курской области, которые будут доставлены домой.По данным Минобороны, российские военнослужащие находятся сейчас на белорусской территории, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Это первый обмен пленными в этом году – предыдущий состоялся в начале октября прошлого года, тогда стороны передали друг другу по 185 пленных.В Абу-Даби в настоящее время проводится второй раунд трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Переговоры начались в среду, 4 февраля, и продолжились в четверг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
18:55 05.02.2026 (обновлено: 18:57 05.02.2026)
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Москва вернула из украинского плена 157 российских военных, взамен Киеву переданы 157 военнопленных ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Пятого февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.
В рамках обмена Украина передала России трех незаконно удерживаемых жителей Курской области, которые будут доставлены домой.
По данным Минобороны, российские военнослужащие находятся сейчас на белорусской территории, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Это первый обмен пленными в этом году – предыдущий состоялся в начале октября прошлого года, тогда стороны передали друг другу по 185 пленных.
В Абу-Даби в настоящее время проводится второй раунд трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Переговоры начались в среду, 4 февраля, и продолжились в четверг.