Посол Грузии в США провела встречу с представителями Госдепа – что обсудили стороны

05.02.2026

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Роль Грузии как регионального связующего звена, а также транспортный потенциал Среднего коридора обсудили на встрече чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили и представители Госдепа, информацию распространило посольство Грузии в социальных сетях. Грузинская сторона вновь выразила готовность к перезагрузке отношений с США и подчеркнула важность возобновления стратегического партнерства между двумя странами. Со стороны Госдепа на встрече присутствовали старший советник по планированию политики Джонатан Асконас и специальный помощник Чарльз Йоки (Charles Yockey). В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений между Грузией и США. В ходе беседы были затронуты текущие и развивающиеся процессы, подчеркнута важность мира и стабильного развития в регионе.Американская сторона подтвердила свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. На днях ключевые вопросы двусторонних отношений между Грузией и США, а также важность обновления стратегического партнерства обсудил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия на встрече с помощником государственного секретаря США Бренданом Ханраханом, Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения (но уже финансовые) со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

