Президент Грузии посетит церемонию открытия зимней Олимпиады в Милане

Президент Грузии посетит церемонию открытия зимней Олимпиады в Милане

Sputnik Грузия

Церемония открытия Олимпиады состоится 6 февраля на Олимпийском стадионе "Сан-Сиро" в Милане 05.02.2026

2026-02-05T10:50+0400

2026-02-05T10:50+0400

2026-02-05T11:14+0400

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой Тамар Багратиони и сопровождающей делегацией отправился с рабочим визитом в Милан, где он примет участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр, говорится в сообщении администрации президента. Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Грузия будет представлена на XXV зимних Олимпийских играх восемью спортсменами в двух дисциплинах – фигурном катании и горнолыжном спорте. "В рамках визита президент Грузии встретится с грузинской олимпийской делегацией на XXV зимних Олимпийских играх и будет поддерживать представителей Грузии на командных соревнованиях по фигурному катанию", – говорится в сообщении. Церемония открытия Олимпиады состоится 6 февраля на олимпийском стадионе "Сан-Сиро" в Милане, где знаменосцами Грузии станут фигуристы Лука Берулава и Диана Дэвис. Что касается церемонии закрытия, которая пройдет в городе Кортина-д'Ампеццо, то там знаменосцами будут горнолыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури. Грузинскую делегацию на Играх возглавит президент Олимпийского комитета, олимпийский чемпион Лери Хабелов, а главой миссии в Олимпийской деревне станет президент федерации фигурного катания, член исполнительного комитета Олимпийских игр Мариам Гиоргобиани. На прошлых Олимпийских играх 2022 года Грузия была представлена девятью спортсменами в трех дисциплинах – горнолыжный спорт, санный спорт и фигурное катание. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг доверили горнолыжнице Нино Циклаури и фигуристу-одиночнику Морису Квителашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

