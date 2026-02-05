Грузия
Россия готова поставить Узбекистану и Кыргызстану оборудование для полетов в тумане
Россия готова поставить Узбекистану и Кыргызстану оборудование для полетов в тумане
Российская компания готова поставить в Узбекистан и Кыргызстан оборудование для полетов в тумане, об этом рассказал корреспонденту Sputnik на русском...
"В этих странах Центральной Азии аэропорты часто закрываются при сложных метеоусловиях. Чтобы этого избежать, мы готовы отправить светосигнальное оборудование третьей категории – это яркие огни для зоны приземления", – отметил Андрей Берг.
Новости
Россия готова поставить Узбекистану и Кыргызстану оборудование для полетов в тумане

18:05 05.02.2026 (обновлено: 18:46 05.02.2026)
Российская компания готова поставить в Узбекистан и Кыргызстан оборудование для полетов в тумане, об этом рассказал корреспонденту Sputnik на русском конструктор АО ГОКБ "Прожектор" Андрей Берг на выставке NAIS 2026
"В этих странах Центральной Азии аэропорты часто закрываются при сложных метеоусловиях. Чтобы этого избежать, мы готовы отправить светосигнальное оборудование третьей категории – это яркие огни для зоны приземления", – отметил Андрей Берг.
