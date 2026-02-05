https://sputnik-georgia.ru/20260205/rossiya-i-ukraina-dogovorilis-ob-obmene-voennoplennymi---uitkoff-296977250.html

Россия и Украина договорились об обмене военнопленными – Уиткофф

Трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию украинской ситуации проходят в Абу-Даби на текущей неделе 05.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Россия, США и Украина договорились об обмене военнопленными, об этом сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.В Абу-Даби на текущей неделе проходит второй раунд трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Переговоры начались в среду, 4 февраля, и продолжились в четверг.Уиткофф назвал переговоры продуктивным.Спецпосланник отметил, что предстоит проделать значительную работу, но достигнутая договоренность показывает, что дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты.Он также сообщил, что переговоры будут продолжены. Уиткофф в ближайшие недели также ожидает дополнительного прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта.Первый раунд переговоров рабочей группы по вопросам безопасности прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате. Он стал первой встречей, проведенной в трехстороннем формате с участием представителей Вашингтона, Москвы и Киева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

