Россия и Украина договорились об обмене военнопленными – Уиткофф
Sputnik Грузия
Sputnik Грузия
Трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию украинской ситуации проходят в Абу-Даби на текущей неделе 05.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Россия, США и Украина договорились об обмене военнопленными, об этом сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.В Абу-Даби на текущей неделе проходит второй раунд трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Переговоры начались в среду, 4 февраля, и продолжились в четверг.Уиткофф назвал переговоры продуктивным.Спецпосланник отметил, что предстоит проделать значительную работу, но достигнутая договоренность показывает, что дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты.Он также сообщил, что переговоры будут продолжены. Уиткофф в ближайшие недели также ожидает дополнительного прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта.Первый раунд переговоров рабочей группы по вопросам безопасности прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате. Он стал первой встречей, проведенной в трехстороннем формате с участием представителей Вашингтона, Москвы и Киева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Россия и Украина договорились об обмене военнопленными – Уиткофф
15:28 05.02.2026 (обновлено: 15:53 05.02.2026)
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Россия, США и Украина договорились об обмене военнопленными, об этом сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
В Абу-Даби на текущей неделе проходит второй раунд трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Переговоры начались в среду, 4 февраля, и продолжились в четверг.
Уиткофф назвал переговоры продуктивным.
"Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 военнопленными — первом таком обмене за пять месяцев. Этот результат был достигнут в результате мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными", – написал он в соцсети X.
Спецпосланник отметил, что предстоит проделать значительную работу, но достигнутая договоренность показывает, что дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты.
Он также сообщил, что переговоры будут продолжены. Уиткофф в ближайшие недели также ожидает дополнительного прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта.
Первый раунд переговоров рабочей группы по вопросам безопасности прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате. Он стал первой встречей, проведенной в трехстороннем формате с участием представителей Вашингтона, Москвы и Киева.