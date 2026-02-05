https://sputnik-georgia.ru/20260205/rossiya-predstavila-novuyu-versiyu-razveddrona-supercam-s350-296979870.html
Россия представила новую версию разведдрона Supercam S350
Россия представила новую версию разведдрона Supercam S350
Дрон позволяет максимально быстро находить и сокращать время между обнаружением и ударом, что критично для современных боевых действий 05.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ 5 фев — Sputnik. Россия разрабатывает модернизированную версию разведывательного беспилотника Supercam S350, образец был продемонстрирован на Национальном авиационном инфраструктурном салоне (НАИС-2026) в Москве.Основная задача этого БПЛА – быстро находить цели и сокращать время между обнаружением и ударом, что критично для современных боевых действий.Еще до СВО его использовали как коммерческие структуры, так и российские спасатели – при помощи дрона искали лесные пожары и утечки газа из трубопроводов.Сейчас Supercam S350 стал одним из главных беспилотников армии России в зоне специальной военной операции. Фактически, это "глаза" подразделений, работающих с артиллерией и ударными дронами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
2026
ТБИЛИСИ 5 фев — Sputnik. Россия разрабатывает модернизированную версию разведывательного беспилотника Supercam S350, образец был продемонстрирован на Национальном авиационном инфраструктурном салоне (НАИС-2026) в Москве.
Основная задача этого БПЛА – быстро находить цели и сокращать время между обнаружением и ударом, что критично для современных боевых действий.
"Его основные преимущества в том, что он тихий, быстрый, долго летает (до пяти с половиной часов) и передает очень качественную картинку (до 40-кратного зума)", – заявила на выставке официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская, отвечая на вопрос Sputnik.
Еще до СВО его использовали как коммерческие структуры, так и российские спасатели – при помощи дрона искали лесные пожары и утечки газа из трубопроводов.
Сейчас Supercam S350 стал одним из главных беспилотников армии России в зоне специальной военной операции. Фактически, это "глаза" подразделений, работающих с артиллерией и ударными дронами.