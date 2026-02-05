https://sputnik-georgia.ru/20260205/rossiya-predstavila-novuyu-versiyu-razveddrona-supercam-s350-296979870.html

Россия представила новую версию разведдрона Supercam S350

Дрон позволяет максимально быстро находить и сокращать время между обнаружением и ударом, что критично для современных боевых действий 05.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ 5 фев — Sputnik. Россия разрабатывает модернизированную версию разведывательного беспилотника Supercam S350, образец был продемонстрирован на Национальном авиационном инфраструктурном салоне (НАИС-2026) в Москве.Основная задача этого БПЛА – быстро находить цели и сокращать время между обнаружением и ударом, что критично для современных боевых действий.Еще до СВО его использовали как коммерческие структуры, так и российские спасатели – при помощи дрона искали лесные пожары и утечки газа из трубопроводов.Сейчас Supercam S350 стал одним из главных беспилотников армии России в зоне специальной военной операции. Фактически, это "глаза" подразделений, работающих с артиллерией и ударными дронами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

