Российский БПЛА "СКАТ-350М" для разведки и целеуказания

Российский БПЛА "СКАТ-350М" для разведки и целеуказания показали на выставке НАИС-2026 в Москве. 05.02.2026, Sputnik Грузия

"СКАТ-350М" занимается разведкой местности, сопровождением наземных операций и корректировкой ударов по вражеским целям. Его сделали по схеме "летающее крыло", а конструкция специально адаптирована к парашютной посадке, из-за чего он отличается высокой надёжностью и большой износостойкостью.Он наиболее эффективен во взаимодействии с высокоточным вооружением – дронами-камикадзе "Куб", корректируемыми снарядами "Краснополь" и управляемыми ракетами "Торнадо-С" и "Искандер-М". 17 марта с помощью "СКАТ-350М" российские спецназовцы обнаружили и уничтожили чешские 120-мм РСЗО RM-70 Vampire, которые ВСУ готовили к обстрелу Белгорода."СКАТ-350М" получил возможность менять рабочую частоту в полёте, благодаря чему повысилась защищённость от помех. Защитили и операторов – наземное устройство соединяется со станцией кабелем длиной 500 м. "СКАТ-350М" даже научили уклоняться от вражеских дронов-перехватчиков: он получил детектор сигналов видеоканалов и еще одну камеру на правом крыле."Сейчас в странах ближнего зарубежья очень интересуются "СКАТ-350М" – представители приезжают в РФ, им показывают его возможности. А с частью из них уже идут переговоры", – заявил Sputnik на русском представитель Ижевского авиазавода (входит в концерн "Калашников") Антон Шустов.

