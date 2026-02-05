https://sputnik-georgia.ru/20260205/tsitaishvili-priznali-luchshim-igrokom-metsa-minuvshego-mesyatsa-296983961.html
Цитаишвили признали лучшим игроком "Меца" минувшего месяца
Цитаишвили признали лучшим игроком "Меца" минувшего месяца
05.02.2026
2026-02-05T22:36+0400
2026-02-05T22:36+0400
2026-02-05T22:36+0400
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузинский полузащитник Георгий Цитаишвили был признан лучшим игроком января в рядах французского "Меца", сообщила пресс-служба клуба. Цитаишвили также был назван лучшим игроком "Меца" в декабре 2025 года. "Георгий Цитаишвили назван лучшим игроком "Меца" за январь по результатам опроса болельщиков в Flitbix. Он обошел Жесси Деменге, Готье Эна и Джонатана Фишера. Поздравляем, Георгий!" – говорится в сообщении клуба. На днях руководство "Меца" подписало контракт с еще одним грузином – Георгием Квилитая. Цитаишвили перешел в "Мец" из киевского "Динамо" в июле 2025. Контракт рассчитан до июня 2026 года. Он стал вторым грузинским футболистом, выступающим за "Мец" после Георгия Микаутадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
