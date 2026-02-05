https://sputnik-georgia.ru/20260205/tsitaishvili-priznali-luchshim-igrokom-metsa-minuvshego-mesyatsa-296983961.html

Цитаишвили признали лучшим игроком "Меца" минувшего месяца

Цитаишвили признали лучшим игроком "Меца" минувшего месяца

Sputnik Грузия

Цитаишвили также был назван лучшим игроком "Меца" в декабре 2025 года 05.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-05T22:36+0400

2026-02-05T22:36+0400

2026-02-05T22:36+0400

спорт

новости

грузия

футбол

франция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/08/263461262_67:73:1094:650_1920x0_80_0_0_d2d72033e44fda263df8dadb80d25b47.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Грузинский полузащитник Георгий Цитаишвили был признан лучшим игроком января в рядах французского "Меца", сообщила пресс-служба клуба. Цитаишвили также был назван лучшим игроком "Меца" в декабре 2025 года. "Георгий Цитаишвили назван лучшим игроком "Меца" за январь по результатам опроса болельщиков в Flitbix. Он обошел Жесси Деменге, Готье Эна и Джонатана Фишера. Поздравляем, Георгий!" – говорится в сообщении клуба. На днях руководство "Меца" подписало контракт с еще одним грузином – Георгием Квилитая. Цитаишвили перешел в "Мец" из киевского "Динамо" в июле 2025. Контракт рассчитан до июня 2026 года. Он стал вторым грузинским футболистом, выступающим за "Мец" после Георгия Микаутадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, футбол, франция