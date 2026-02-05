Турнир Большого шлема по дзюдо в Париже – объявлен состав сборной Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260205/turnir-bolshogo-shlema-po-dzyudo-v-parizhe--obyavlen-sostav-sbornoy-gruzii-296946446.html

Турнир Большого шлема в Париже 2026 года состоится 7-8 февраля

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Десять дзюдоистов сборной Грузии через несколько дней примут участие в престижном турнире Большого шлема в Париже. Турнир Большого шлема в Париже 2026 года состоится 7-8 февраля. Согласно данным Международной федерации дзюдо (IJF), на сегодняшний день на участие в турнире заявлено 522 спортсмена из 81 страны. В состав грузинской сборной вошли: В первый день турнира на татами выйдут мужчины в весовой категории до 60, 66 и 73 кг, а также женщины – до 48, 52, 57 и 63 кг. Что касается двукратного олимпийского чемпиона Лаши Бекаури (-90 кг), то он в конце месяца выступит на турнире Большого шлема в Ташкенте. Последний раз Бекаури выходил на татами в ноябре 2025 года в Абу-Даби, где завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема. На прошлогоднем турнире в Париже Грузия завоевала две медали. Бронзу сборной принес Важа Маргвелашвили, а серебро – Лука Майсурадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

