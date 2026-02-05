https://sputnik-georgia.ru/20260205/turnir-bolshogo-shlema-po-dzyudo-v-parizhe--obyavlen-sostav-sbornoy-gruzii-296946446.html
Турнир Большого шлема по дзюдо в Париже – объявлен состав сборной Грузии
Турнир Большого шлема по дзюдо в Париже – объявлен состав сборной Грузии
Sputnik Грузия
Турнир Большого шлема в Париже 2026 года состоится 7-8 февраля 05.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-05T11:51+0400
2026-02-05T11:51+0400
2026-02-05T12:57+0400
спорт
грузия
новости
париж
важа маргвелашвили
лука майсурадзе
лаша бекаури
федерация дзюдо грузии
международная федерация дзюдо
гран-при по дзюдо
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/250998922_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a4e0c9c99f4aa2028e78e37760635b42.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Десять дзюдоистов сборной Грузии через несколько дней примут участие в престижном турнире Большого шлема в Париже. Турнир Большого шлема в Париже 2026 года состоится 7-8 февраля. Согласно данным Международной федерации дзюдо (IJF), на сегодняшний день на участие в турнире заявлено 522 спортсмена из 81 страны. В состав грузинской сборной вошли: В первый день турнира на татами выйдут мужчины в весовой категории до 60, 66 и 73 кг, а также женщины – до 48, 52, 57 и 63 кг. Что касается двукратного олимпийского чемпиона Лаши Бекаури (-90 кг), то он в конце месяца выступит на турнире Большого шлема в Ташкенте. Последний раз Бекаури выходил на татами в ноябре 2025 года в Абу-Даби, где завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема. На прошлогоднем турнире в Париже Грузия завоевала две медали. Бронзу сборной принес Важа Маргвелашвили, а серебро – Лука Майсурадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/250998922_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_dff220f8a338eb775bba5718f8e4a7a7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, париж, важа маргвелашвили, лука майсурадзе, лаша бекаури, федерация дзюдо грузии, международная федерация дзюдо, гран-при по дзюдо
спорт, грузия, новости, париж, важа маргвелашвили, лука майсурадзе, лаша бекаури, федерация дзюдо грузии, международная федерация дзюдо, гран-при по дзюдо
Турнир Большого шлема по дзюдо в Париже – объявлен состав сборной Грузии
11:51 05.02.2026 (обновлено: 12:57 05.02.2026)
Турнир Большого шлема в Париже 2026 года состоится 7-8 февраля
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Десять дзюдоистов сборной Грузии через несколько дней примут участие в престижном турнире Большого шлема в Париже.
Турнир Большого шлема в Париже 2026 года состоится 7-8 февраля. Согласно данным Международной федерации дзюдо (IJF), на сегодняшний день на участие в турнире заявлено 522 спортсмена из 81 страны.
В состав грузинской сборной вошли:
Важа Маргвелашвили (-66 кг);
Торнике Гигаури (-66 кг);
Лаша Шавдатуашвили (-73 кг);
Георгий Терашвили (-73 кг);
Заур Двалашвили (-81 кг);
Лука Майсурадзе (-90 кг);
Ника Харазишвили (-100 кг);
Иракли Деметрашвили (+100 кг);
Саба Инанейшвили (+100 кг).
В первый день турнира на татами выйдут мужчины в весовой категории до 60, 66 и 73 кг, а также женщины – до 48, 52, 57 и 63 кг.
Что касается двукратного олимпийского чемпиона Лаши Бекаури (-90 кг), то он в конце месяца выступит на турнире Большого шлема в Ташкенте. Последний раз Бекаури выходил на татами в ноябре 2025 года в Абу-Даби, где завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема.
На прошлогоднем турнире в Париже Грузия завоевала две медали. Бронзу сборной принес Важа Маргвелашвили, а серебро – Лука Майсурадзе.