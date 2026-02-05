В сфере общественного питания Тбилиси выявлены критические нарушения

https://sputnik-georgia.ru/20260205/v-sfere-obschestvennogo-pitaniya-tbilisi-vyyavleny-kriticheskie-narusheniya-296965739.html
05.02.2026
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Инспекторы обнаружили критические нарушения санитарно-гигиенических норм в восьми из 13 проверенных объектов питания в Тбилиси, сообщили в Национальном агентстве продовольствия. Всего нарушения были выявлены на 10 кухнях из 13-ти, прошедших проверку. Кроме несоответствия санитарно-гигиеничным нормам, выявлено отсутствие маркировки товара. Предприниматели были оштрафованы в соответствии с законодательством, а производственный процесс приостановлен. В ходе проверки инспекторы агентства разъяснили нарушителям обязательные требования, предусмотренные законодательством. Агентство призывает потребителей сообщать о нарушениях по горячей линии 15-01 для большей эффективности процесса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
