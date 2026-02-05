https://sputnik-georgia.ru/20260205/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-otkrylas-dlya-legkovykh-avtomobiley-296982054.html
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей
05.02.2026
2026-02-05T19:23+0400
2026-02-05T19:23+0400
2026-02-05T19:23+0400
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено для легковых автомобилей, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены с 3 февраля. По информации Агентства окружающей среды, на участке Гудаури (Поста)-Коби сохраняется ограничение на движение грузовых автомобилей. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
