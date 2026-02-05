https://sputnik-georgia.ru/20260205/vysokaya-moda-i-neobychnye-modeli-dizaynera-demny-gvasaliya---video-296980240.html
Грузинский дизайнер Демна Гвасалия известен сегодня многим. Он смог трансформировать простые, обыденные вещи в объекты роскоши через деконструкцию и... 05.02.2026, Sputnik Грузия
Его стиль, ставший классикой, – это безразмерные футболки,худи оверсайз, массивные кроссовки и обувь, напоминающая калоши, джинсы прямого кроя, широкие плащи. Модели Демны заставляют переосмыслить уличную моду.Грузинскому дизайнеру, ставшему всемирно знаменитым, удалось сделать повседневную одежду частью высокой моды и перевернуть представление о люксовых вещах.
Высокая мода и необычные модели дизайнера Демны Гвасалия – видео
17:49 05.02.2026 (обновлено: 17:52 05.02.2026)
Грузинский дизайнер Демна Гвасалия известен сегодня многим. Он смог трансформировать простые, обыденные вещи в объекты роскоши через деконструкцию и гипертрофированные силуэты
Его стиль, ставший классикой, – это безразмерные футболки,
худи оверсайз, массивные кроссовки и обувь, напоминающая калоши, джинсы прямого кроя, широкие плащи. Модели Демны заставляют переосмыслить уличную моду.
Грузинскому дизайнеру, ставшему всемирно знаменитым, удалось сделать повседневную одежду частью высокой моды и перевернуть представление о люксовых вещах.