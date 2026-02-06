https://sputnik-georgia.ru/20260206/borba-s-nezakonnym-oborotom-oruzhiya-v-gruzii-zaderzhany-39-chelovek-297001722.html
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны 39 человек
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны 39 человек
Sputnik Грузия
Полиции за два дня удалось обнаружить 31 единицу оружия, находящегося в незаконном обороте 06.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-06T18:54+0400
2026-02-06T18:54+0400
2026-02-06T18:54+0400
грузия
новости
происшествия
оружие
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282979660_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2698b0cea8b446c106266e0f42297d42.jpg
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Полиция за последние два дня задержала в Грузии 39 человек по обвинению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотиков, заявил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, полиции за два дня удалось обнаружить 31 единицу оружия, находящегося в незаконном обороте. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное хранение огнестрельного оружия, наркотических средств и потребление наркотиков. Незаконное хранение оружия одно из распространенных преступлений в Грузии. В 2025 году всего было зарегистрировано 1 096 подобных фактов, из которых раскрыто 85,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282979660_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ae1c2a215c02a7987ed9e3dd74d48ca0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, оружие, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, оружие, мвд грузии
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны 39 человек
Полиции за два дня удалось обнаружить 31 единицу оружия, находящегося в незаконном обороте
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Полиция за последние два дня задержала в Грузии 39 человек по обвинению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотиков, заявил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.
"В ходе личных обысков , а также обысков домов, подсобных помещений и автомобилей задержанных полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств большое количество огнестрельного и автоматического огнестрельного оружия, ручные гранаты, магазины и сотни патронов. Также изъято большое количество различных наркотических средств", - заявил Дарахвелидзе.
По его словам, полиции за два дня удалось обнаружить 31 единицу оружия, находящегося в незаконном обороте.
Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное хранение огнестрельного оружия, наркотических средств и потребление наркотиков.
Незаконное хранение оружия одно из распространенных преступлений в Грузии. В 2025 году всего было зарегистрировано 1 096 подобных фактов, из которых раскрыто 85,7%.