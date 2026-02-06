https://sputnik-georgia.ru/20260206/borba-s-nezakonnym-oborotom-oruzhiya-v-gruzii-zaderzhany-39-chelovek-297001722.html

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны 39 человек

06.02.2026

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Полиция за последние два дня задержала в Грузии 39 человек по обвинению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотиков, заявил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, полиции за два дня удалось обнаружить 31 единицу оружия, находящегося в незаконном обороте. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное хранение огнестрельного оружия, наркотических средств и потребление наркотиков. Незаконное хранение оружия одно из распространенных преступлений в Грузии. В 2025 году всего было зарегистрировано 1 096 подобных фактов, из которых раскрыто 85,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

