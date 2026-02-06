Главное спортивное событие года – зимние Олимпийские игры стартуют в Милане

https://sputnik-georgia.ru/20260206/glavnoe-sportivnoe-sobytie-goda--zimnie-olimpiyskie-igry-startuyut-v-milane-296986072.html
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. В Милане на легендарном стадионе "Сан-Сиро" завершаются последние репетиции масштабной церемонии открытия Олимпиады-2026, которая стартует 6 февраля в 23:00 по тбилисскому времени. Сценарий шоу держат в секрете. На Играх в Милане будет разыграно 116 комплектов медалей, что на семь больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Пекине. Знаменосцами сборной Грузии станут фигуристы Лука Берулава и Диана Дэвис. На церемонии открытия Игр будет присутствовать президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой Тамар Багратиони. Грузия представлена на Олимпийских играх восемью спортсменами в двух дисциплинах – фигурном катании и горнолыжном спорте. Грузинская команда: В первый день Олимпиады стартуют командные соревнования по фигурному катанию. С короткими программами выступят женщины, танцевальные и спортивные пары. Грузинскую делегацию на Играх возглавляет президент Олимпийского комитета, олимпийский чемпион Лери Хабелов, а главой миссии в олимпийской деревне стала президент федерации фигурного катания, член исполнительного комитета Олимпийских игр Мариам Гиоргобиани. На прошлых Олимпийских играх 2022 года Грузия была представлена девятью спортсменами в трех дисциплинах – горнолыжный спорт, санный спорт и фигурное катание. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг доверили горнолыжнице Нино Циклаури и фигуристу-одиночнику Морису Квителашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
