Грузия потратит почти 600 тысяч долларов в Дубае на популяризацию свадебного туризма

Грузия потратит почти 600 тысяч долларов в Дубае на популяризацию свадебного туризма

Компания-контрактор должна организовать мероприятие для 60-100 потенциальных клиентов – организаторов свадеб в Дубае

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Национальная администрация туризма заключила соглашение с дубайской компанией Vivaah Weddings стоимостью около 593 тысяч долларов для популяризации свадебного туризма в Дубае. В частности, согласно соглашению, компания должна организовать мероприятие для 60-100 потенциальных клиентов – организаторов свадеб в Дубае и ознакомить их с потенциалом Грузии в плане проведения свадеб. А также компания должна создать страницу, в которой будут подробности о регистрации брака в Грузии и проведении свадебных торжеств. Vivaah Weddings – это ведущая компания по планированию и организации свадеб, работающая по всему миру и специализирующаяся на выездных свадьбах. Имея офисы, стратегически расположенные в ОАЭ и по всему миру, Vivaah Weddings планирует, разрабатывает концепции и управляет свадьбами на международном уровне – услуги включают в себя аспекты от первоначального планирования до проведения мероприятий и их завершения. Vivaah Weddings также предоставляет все услуги по организации свадебных торжеств, начиная от поиска мест для проведения свадеб и заканчивая бронированием свадебных площадок, свадебных фотографов, свадебных видеооператоров, декораторов свадебных площадок, одежды для жениха и невесты, свадебных развлечений и многого другого. В регионе компания уже работает в Азербайджане и Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

