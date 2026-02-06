Грузия
Грузия ждет подвижек в отношениях с США – спикер парламента
Грузия ждет подвижек в отношениях с США – спикер парламента
Соединенные Штаты при предыдущей администрации испортили отношения с грузинским народом и Грузией, заявил Папуашвили
2026-02-06T23:31+0400
2026-02-06T23:31+0400
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Власти Грузии ждут, что вслед за рабочими встречами с представителями властей США последуют подвижки в восстановлении стратегического партнерства с этой страной, заявил спикер парламента Папуашвили. На данный момент в США отправился заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия – он проводит встречи, на которых, помимо вопросов сотрудничества, обсуждается также роль Среднего коридора. Кроме того, президент Грузии и министр иностранных дел в рамках мероприятия, посвященного открытию зимних Олимпийских игр, встретились с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио. Председатель парламента отметил, что Грузия готова со своей стороны к восстановлению отношений. "У нас есть готовность к этому, и мы неоднократно заявляли об этом, поэтому мы все еще находимся в режиме ожидания. Мы видим геополитические сдвиги, происходящие в мире. Конечно, по сравнению со всеми другими задачами, наша первоочередная задача – сохранить безопасность и мир в нашей стране. В то же время, конечно, важно еще раз показать нашу готовность к восстановлению стратегического партнерства", – заявил Папуашвили. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения (но уже финансовые) со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Грузия ждет подвижек в отношениях с США – спикер парламента

23:31 06.02.2026
Соединенные Штаты при предыдущей администрации испортили отношения с грузинским народом и Грузией, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Власти Грузии ждут, что вслед за рабочими встречами с представителями властей США последуют подвижки в восстановлении стратегического партнерства с этой страной, заявил спикер парламента Папуашвили.
На данный момент в США отправился заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия – он проводит встречи, на которых, помимо вопросов сотрудничества, обсуждается также роль Среднего коридора. Кроме того, президент Грузии и министр иностранных дел в рамках мероприятия, посвященного открытию зимних Олимпийских игр, встретились с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио.

"Мы ожидаем, что, помимо рабочих встреч и других контактов, стратегическое партнерство между нашими странами будет полностью восстановлено. Это не наша вина, это вина предыдущей администрации Соединенных Штатов, которая испортила отношения с грузинским народом и Грузией", – сказал Папуашвили.

Председатель парламента отметил, что Грузия готова со своей стороны к восстановлению отношений.
"У нас есть готовность к этому, и мы неоднократно заявляли об этом, поэтому мы все еще находимся в режиме ожидания. Мы видим геополитические сдвиги, происходящие в мире. Конечно, по сравнению со всеми другими задачами, наша первоочередная задача – сохранить безопасность и мир в нашей стране. В то же время, конечно, важно еще раз показать нашу готовность к восстановлению стратегического партнерства", – заявил Папуашвили.

Грузия и США

Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
Ограничения (но уже финансовые) со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.
