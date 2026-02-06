https://sputnik-georgia.ru/20260206/inostrantsa-obvinyayut-v-napadenii-na-nesovershennoletnego-v-gruzii-296989188.html

Иностранца обвиняют в нападении на несовершеннолетнего в Грузии

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы за нанесение особо тяжкого вреда здоровью 06.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси задержали иностранца за нанесение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемый – 25-летний гражданин Казахстана. Следствие установило, что во время ссоры он нанес повреждения острым предметом 17-летнему гражданину Грузии. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы за нанесение особо тяжкого вреда здоровью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

