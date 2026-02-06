https://sputnik-georgia.ru/20260206/lavrov-ob-atakakh-rossii-po-ukraine-297003115.html

Лавров об атаках России по Украине

Киевский режим регулярно предпринимает попытки атак на объекты, расположенные на российской территории – в том числе гражданские

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. ВС России соблюдают нормы международного гуманитарного права и атакуют на Украине только объекты, которые имеют двойное назначение или чисто военное, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Россия, по его словам, неоднократно предупреждала, что военные аккуратно действуют до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом.Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударить по объектам на территории России с помощью беспилотников. Атакам подвергаются в том числе гражданские объекты.В частности, ВСУ в декабре атаковали с помощью БПЛА резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Дроны были уничтожены силами ПВО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

