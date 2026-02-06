https://sputnik-georgia.ru/20260206/naznachena-data-parlamentskikh-vyborov-v-armenii-297003547.html

Назначена дата парламентских выборов в Армении

Назначена дата парламентских выборов в Армении

Соответствующая дата установлена указом президента республики Ваагна Хачатуряна

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Парламентские выборы 2026 года в Армении пройдут 7 июня. Соответствующая дата установлена указом президента республики Ваагна Хачатуряна, опубликованным на официальном сайте главы государства, передал Sputnik Армения.Напомним, о своем участии в выборах уже объявили правящая партия "Гражданский договор", экс-президент Роберт Кочарян, бывший уполномоченный по правам человека Арман Татоян (во главе инициативы "Крылья единства"), движение "По-своему", идейным лидером которого является предприниматель Самвел Карапетян, с 18 июня находящийся под арестом. Также об участии объявили бывший мэр Ереван Айк Марутян с партией "Новая сила", а также партия "Армянский национальный конгресс", список которой возглавит вице-председатель партии Левон Зурабян.Последние очередные парламентские выборы в Армении прошли в 2017 году, за ними последовали внеочередные, в 2018 и 2021 годах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

