Назначена дата парламентских выборов в Армении
Назначена дата парламентских выборов в Армении
Соответствующая дата установлена указом президента республики Ваагна Хачатуряна 06.02.2026, Sputnik Грузия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
19:27 06.02.2026 (обновлено: 19:37 06.02.2026)
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Парламентские выборы 2026 года в Армении пройдут 7 июня. Соответствующая дата установлена указом президента республики Ваагна Хачатуряна, опубликованным на официальном сайте главы государства, передал Sputnik Армения.
Напомним, о своем участии в выборах уже объявили правящая партия "Гражданский договор", экс-президент Роберт Кочарян, бывший уполномоченный по правам человека Арман Татоян (во главе инициативы "Крылья единства"), движение "По-своему", идейным лидером которого является предприниматель Самвел Карапетян, с 18 июня находящийся под арестом. Также об участии объявили бывший мэр Ереван Айк Марутян с партией "Новая сила", а также партия "Армянский национальный конгресс", список которой возглавит вице-председатель партии Левон Зурабян.
Последние очередные парламентские выборы в Армении прошли в 2017 году, за ними последовали внеочередные, в 2018 и 2021 годах.