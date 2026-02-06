https://sputnik-georgia.ru/20260206/pervyy-shag-k-snizheniyu-tsen-sdelan-v-gruzii-podesheveyut-yaytsa-297003788.html

Первый шаг к снижению цен сделан: в Грузии подешевеют яйца

Компании не исключают небольшое колебание цен на продукцию в течение года, так как цена напрямую зависит от цены кормов на мировом рынке 06.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Крупнейшие грузинские компании, входящие в Ассоциацию развития птицеводства, приняли решении снизить цены на куринные яйца. Цены на яйца стали актуальными в начале января, когда стоимость десятка яиц резко взлетела примерно на 1 лари. Как говорится в заявлении компаний "Саванети", "Дила", "Кода" и "Кумиси", снижение цены составит 5%. Компании все же не исключают небольшое колебание цен на продукцию в течение года, так как цена напрямую зависит от цены кормов на мировом рынке. С начала года яйца низких категорий подорожали с 4 до 4,75 лари ($1,5-1,8), а высоких – с 5,8 до 6,5 лари ($2,1-2,4). Таким образом цена на яйца после решения компаний вернется к средним показателям до повышения цен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

