Первый шаг к снижению цен сделан: в Грузии подешевеют яйца

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Крупнейшие грузинские компании, входящие в Ассоциацию развития птицеводства, приняли решении снизить цены на куринные яйца. Цены на яйца стали актуальными в начале января, когда стоимость десятка яиц резко взлетела примерно на 1 лари. Как говорится в заявлении компаний "Саванети", "Дила", "Кода" и "Кумиси", снижение цены составит 5%. Компании все же не исключают небольшое колебание цен на продукцию в течение года, так как цена напрямую зависит от цены кормов на мировом рынке. С начала года яйца низких категорий подорожали с 4 до 4,75 лари ($1,5-1,8), а высоких – с 5,8 до 6,5 лари ($2,1-2,4). Таким образом цена на яйца после решения компаний вернется к средним показателям до повышения цен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Крупнейшие грузинские компании, входящие в Ассоциацию развития птицеводства, приняли решении снизить цены на куринные яйца.
Цены на яйца стали актуальными в начале января, когда стоимость десятка яиц резко взлетела примерно на 1 лари.
Как говорится в заявлении компаний "Саванети", "Дила", "Кода" и "Кумиси", снижение цены составит 5%.
"Данное решение принято с учетом инициативы премьер-министра Грузии, которая связана со снижением цен на продукты питания. Компании-члены ассоциации выражают полную поддержку государственной политике, направленной на снижение цен и улучшение социальных условий населения", – говорится в их заявлении.
Компании все же не исключают небольшое колебание цен на продукцию в течение года, так как цена напрямую зависит от цены кормов на мировом рынке.
С начала года яйца низких категорий подорожали с 4 до 4,75 лари ($1,5-1,8), а высоких – с 5,8 до 6,5 лари ($2,1-2,4). Таким образом цена на яйца после решения компаний вернется к средним показателям до повышения цен.