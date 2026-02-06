https://sputnik-georgia.ru/20260206/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-v-vykhodnye-297004358.html
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии в выходные
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии в выходные
Уровень возможности возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний 06.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Снег и метель ожидаются в Грузии в выходные, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В частности, по прогнозу синоптиков, осадки, местами сильные, ожидаются в основном в западной части Грузии с 8 февраля до утра 10 февраля. В горных районах страны – снег (местами сильный), туман, метели и опасность схода лавин. Кроме того, 9 февраля на большей части территории страны ожидается сильный западный ветер. В связи с ожидаемым сильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и гололедицей движение на некоторых участках дорог может быть ограничено. Уровень возможности возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
