Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии в выходные

Уровень возможности возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний 06.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Снег и метель ожидаются в Грузии в выходные, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В частности, по прогнозу синоптиков, осадки, местами сильные, ожидаются в основном в западной части Грузии с 8 февраля до утра 10 февраля. В горных районах страны – снег (местами сильный), туман, метели и опасность схода лавин. Кроме того, 9 февраля на большей части территории страны ожидается сильный западный ветер. В связи с ожидаемым сильным снегопадом, плохой видимостью, метелями и гололедицей движение на некоторых участках дорог может быть ограничено. Уровень возможности возникновения природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

