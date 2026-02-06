Совет Европы заинтересовался инструментами по борьбе с иностранным влиянием в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260206/sovet-evropy-zainteresovalsya-instrumentami-po-borbe-s-inostrannym-vliyaniem-v-gruzii-297003247.html

Заинтересованность Совета Европы еще раз показывает, насколько важна в современную информационную эпоху борьба против иностранного вмешательства, заявил спикер

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Совет Европы в рамках исследования попросил страны-члены, в том числе Грузию, поделиться информацией по иностранной информационной манипуляции и вмешательству, Грузия уже подготовила соответствующий документ. Исследование касается целесообразности разработки правового инструмента Совета Европы об иностранной информационной манипуляции и вмешательстве (FIMI), включая дезинформацию, оно изучает вызовы, связанные с вмешательством в выборы, концентрацией и захватом СМИ, свободой СМИ и демократической и информационной грамотностью, организованной преступностью, киберпреступностью, коррупцией, а также злоупотреблением искусственным интеллектом и другими технологиями. По его словам, заинтересованность Совета Европы еще раз показывает, насколько важна в современную информационную эпоху борьба против иностранного вмешательства. "В этом отношении, я думаю, у нас двоякий опыт. С одной стороны, как мишень иностранного информационного вмешательства и вообще вмешательства, и во-вторых, как страна, у которой самый хороший опыт в том, как бороться с подобными вмешательствами", – сказал Папуашвии. В свою очередь глава парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили отметил, что Грузия, у которой был срок до 15 апреля, уже отправила всю информацию. По его словам, когда правительство Грузии выслушивало критику, они даже не признавали проблему, не говорили, что такая проблема существует. "Нам всегда говорили, что вы боретесь с бурей в стакане воды и на самом деле у вас другие цели. Теперь выяснилось, что это реальная и системная проблема не только для Грузии. Эта проблема станет еще более серьезной и тяжелой для стран Совета Европы. Решение экспертов Совета Европы также состоит в том, чтобы более системно, масштабно и серьезно подойти к признанию проблемы", – заявил Леван Махашвили. Согласно данным на сайте Совета Европы, исследование рассматривает правовые вызовы и пробелы в плане криминализации определенных действий, связанных с иностранным влиянием, и определяет возможные подходы к превенции, повышению осведомленности и образовательным мерам в отношении дезинформации и иностранного влияния. При этом, согласно информации Совета Европы, первая встреча комитета экспертов по иностранной информационной манипуляции и вмешательству уже состоялась 27 января 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

