https://sputnik-georgia.ru/20260206/sovet-evropy-zainteresovalsya-instrumentami-po-borbe-s-inostrannym-vliyaniem-v-gruzii-297003247.html
Совет Европы заинтересовался инструментами по борьбе с иностранным влиянием в Грузии
Совет Европы заинтересовался инструментами по борьбе с иностранным влиянием в Грузии
Sputnik Грузия
Заинтересованность Совета Европы еще раз показывает, насколько важна в современную информационную эпоху борьба против иностранного вмешательства, заявил спикер 06.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-06T20:54+0400
2026-02-06T20:54+0400
2026-02-06T20:54+0400
грузия
новости
политика
шалва папуашвили
совет европы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265125175_116:276:2490:1611_1920x0_80_0_0_f770e0f9e0dde6e767985f8ee00e4967.jpg
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Совет Европы в рамках исследования попросил страны-члены, в том числе Грузию, поделиться информацией по иностранной информационной манипуляции и вмешательству, Грузия уже подготовила соответствующий документ. Исследование касается целесообразности разработки правового инструмента Совета Европы об иностранной информационной манипуляции и вмешательстве (FIMI), включая дезинформацию, оно изучает вызовы, связанные с вмешательством в выборы, концентрацией и захватом СМИ, свободой СМИ и демократической и информационной грамотностью, организованной преступностью, киберпреступностью, коррупцией, а также злоупотреблением искусственным интеллектом и другими технологиями. По его словам, заинтересованность Совета Европы еще раз показывает, насколько важна в современную информационную эпоху борьба против иностранного вмешательства. "В этом отношении, я думаю, у нас двоякий опыт. С одной стороны, как мишень иностранного информационного вмешательства и вообще вмешательства, и во-вторых, как страна, у которой самый хороший опыт в том, как бороться с подобными вмешательствами", – сказал Папуашвии. В свою очередь глава парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили отметил, что Грузия, у которой был срок до 15 апреля, уже отправила всю информацию. По его словам, когда правительство Грузии выслушивало критику, они даже не признавали проблему, не говорили, что такая проблема существует. "Нам всегда говорили, что вы боретесь с бурей в стакане воды и на самом деле у вас другие цели. Теперь выяснилось, что это реальная и системная проблема не только для Грузии. Эта проблема станет еще более серьезной и тяжелой для стран Совета Европы. Решение экспертов Совета Европы также состоит в том, чтобы более системно, масштабно и серьезно подойти к признанию проблемы", – заявил Леван Махашвили. Согласно данным на сайте Совета Европы, исследование рассматривает правовые вызовы и пробелы в плане криминализации определенных действий, связанных с иностранным влиянием, и определяет возможные подходы к превенции, повышению осведомленности и образовательным мерам в отношении дезинформации и иностранного влияния. При этом, согласно информации Совета Европы, первая встреча комитета экспертов по иностранной информационной манипуляции и вмешательству уже состоялась 27 января 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265125175_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_d0030815c25a58ed74c2c458df055025.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, совет европы
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, совет европы
Совет Европы заинтересовался инструментами по борьбе с иностранным влиянием в Грузии
Заинтересованность Совета Европы еще раз показывает, насколько важна в современную информационную эпоху борьба против иностранного вмешательства, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Совет Европы в рамках исследования попросил страны-члены, в том числе Грузию, поделиться информацией по иностранной информационной манипуляции и вмешательству, Грузия уже подготовила соответствующий документ.
Исследование касается целесообразности разработки правового инструмента Совета Европы об иностранной информационной манипуляции и вмешательстве (FIMI), включая дезинформацию, оно изучает вызовы, связанные с вмешательством в выборы, концентрацией и захватом СМИ, свободой СМИ и демократической и информационной грамотностью, организованной преступностью, киберпреступностью, коррупцией, а также злоупотреблением искусственным интеллектом и другими технологиями.
"Мы, как и другие ведомства, вовлечены в то, чтобы поделиться нашими рекомендациями и опытом с Советом Европы", – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, заинтересованность Совета Европы еще раз показывает, насколько важна в современную информационную эпоху борьба против иностранного вмешательства.
"В этом отношении, я думаю, у нас двоякий опыт. С одной стороны, как мишень иностранного информационного вмешательства и вообще вмешательства, и во-вторых, как страна, у которой самый хороший опыт в том, как бороться с подобными вмешательствами", – сказал Папуашвии.
В свою очередь глава парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили отметил, что Грузия, у которой был срок до 15 апреля, уже отправила всю информацию.
"Мы собрали и предоставили наш опыт, законодательство, шаги и решения. Мы переслали опыт борьбы Грузии с иностранными влияниями. Все, что было в законодательстве – начиная с закона о прозрачности и заканчивая последними законопроектами. Мы переслали опыт, как Грузия борется с этой конкретной проблемой", – сказал Махашвили.
По его словам, когда правительство Грузии выслушивало критику, они даже не признавали проблему, не говорили, что такая проблема существует.
"Нам всегда говорили, что вы боретесь с бурей в стакане воды и на самом деле у вас другие цели. Теперь выяснилось, что это реальная и системная проблема не только для Грузии. Эта проблема станет еще более серьезной и тяжелой для стран Совета Европы. Решение экспертов Совета Европы также состоит в том, чтобы более системно, масштабно и серьезно подойти к признанию проблемы", – заявил Леван Махашвили.
Согласно данным на сайте Совета Европы, исследование рассматривает правовые вызовы и пробелы в плане криминализации определенных действий, связанных с иностранным влиянием, и определяет возможные подходы к превенции, повышению осведомленности и образовательным мерам в отношении дезинформации и иностранного влияния.
При этом, согласно информации Совета Европы, первая встреча комитета экспертов по иностранной информационной манипуляции и вмешательству уже состоялась 27 января 2026 года.