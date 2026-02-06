https://sputnik-georgia.ru/20260206/studenty-inostrannykh-vuzov-sdali-ekzamen-dlya-prodolzheniya-ucheby-v-gruzii-296972674.html

Студенты иностранных вузов сдали экзамен для продолжения учебы в Грузии

Тестирование для студентов зарубежных университетов, желающих продолжить обучение в Грузии, проводится несколько раз в год 06.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Национальный центр оценки и экзаменов провел тестирование для студентов зарубежных вузов, желающих продолжить обучение в Грузии, сообщили в пресс-службе центра. Цель экзамена – оценка академической компетентности граждан Грузии, прошедших обучение за рубежом в течение не менее одного семестра и желающих продолжить обучение на родине. Экзамен проводился в рамках объективной и прозрачной системы, внедренной центром, в соответствии с международными стандартами. В тестировании приняли участие 99% зарегистрированных студентов. Результаты экзамена опубликуют на официальном сайте центра в течение 10 рабочих дней, и студенты смогут просмотреть их, используя специальный код. Структура теста включает в себя компоненты понимания прочитанного, логического рассуждения, а условием успешной сдачи является получение более половины максимального балла – не менее 23 баллов. Национальный центр оценки и экзаменов проводит тестирование для студентов зарубежных университетов, желающих продолжить обучение в Грузии, с 2019 года, несколько раз в год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

