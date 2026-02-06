https://sputnik-georgia.ru/20260206/uitkoff-peregovory-po-ukraine-v-abu-dabi-prodolzhatsya-v-blizhayshie-nedeli-297000884.html

Уиткофф: переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся в ближайшие недели

В столице ОАЭ уже состоялось два раунда трехсторонних переговоров с участием представителей США, России и Украины 06.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Участники трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби условились продолжить консультации в ближайшие недели, заявил в четверг спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф."Делегации договорились отчитаться перед своими руководствами и продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели", – сказано в посте Уиткоффа в соцсети X.Переговоры в Абу-Даби и обмен пленнымиПервый раунд переговоров рабочей группы по вопросам безопасности прошел 23-24 января в Абу-Даби, он стал первой встречей, проведенной в трехстороннем формате с участием представителей Вашингтона, Москвы и Киева.Второй раунд состоялся 4 и 5 февраля там же, в столице ОАЭ. По их итогам Уиткофф заявил, что делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 военнопленными. При этом он подчеркнул, что это первый обмен за последние пять месяцев."Этот результат был достигнут в результате мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными", - отмечал спецпосланник американского лидера.В четверг стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ, сообщало Минобороны России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

