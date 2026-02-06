https://sputnik-georgia.ru/20260206/uitkoff-peregovory-po-ukraine-v-abu-dabi-prodolzhatsya-v-blizhayshie-nedeli-297000884.html
Уиткофф: переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся в ближайшие недели
Уиткофф: переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся в ближайшие недели
Sputnik Грузия
В столице ОАЭ уже состоялось два раунда трехсторонних переговоров с участием представителей США, России и Украины 06.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-06T12:25+0400
2026-02-06T12:25+0400
2026-02-06T16:16+0400
в мире
политика
украина
оаэ
сша
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/19/296794173_0:45:1234:739_1920x0_80_0_0_7699366e1a5c9ae3ba6402a296782800.jpg
ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Участники трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби условились продолжить консультации в ближайшие недели, заявил в четверг спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф."Делегации договорились отчитаться перед своими руководствами и продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели", – сказано в посте Уиткоффа в соцсети X.Переговоры в Абу-Даби и обмен пленнымиПервый раунд переговоров рабочей группы по вопросам безопасности прошел 23-24 января в Абу-Даби, он стал первой встречей, проведенной в трехстороннем формате с участием представителей Вашингтона, Москвы и Киева.Второй раунд состоялся 4 и 5 февраля там же, в столице ОАЭ. По их итогам Уиткофф заявил, что делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 военнопленными. При этом он подчеркнул, что это первый обмен за последние пять месяцев."Этот результат был достигнут в результате мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными", - отмечал спецпосланник американского лидера.В четверг стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ, сообщало Минобороны России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
оаэ
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/19/296794173_95:0:1140:784_1920x0_80_0_0_eba9fc12b82fb46aeadaaae111c53620.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, украина, оаэ, сша, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, украина, оаэ, сша, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Уиткофф: переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся в ближайшие недели
12:25 06.02.2026 (обновлено: 16:16 06.02.2026)
В столице ОАЭ уже состоялось два раунда трехсторонних переговоров с участием представителей США, России и Украины
ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Участники трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби условились продолжить консультации в ближайшие недели, заявил в четверг спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
"Делегации договорились отчитаться перед своими руководствами и продолжить трехсторонние переговоры в ближайшие недели", – сказано в посте Уиткоффа в соцсети X.
Переговоры в Абу-Даби и обмен пленными
Первый раунд переговоров рабочей группы по вопросам безопасности прошел 23-24 января в Абу-Даби, он стал первой встречей, проведенной в трехстороннем формате с участием представителей Вашингтона, Москвы и Киева.
Второй раунд состоялся 4 и 5 февраля там же, в столице ОАЭ. По их итогам Уиткофф заявил, что делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 военнопленными. При этом он подчеркнул, что это первый обмен за последние пять месяцев.
"Этот результат был достигнут в результате мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными", - отмечал спецпосланник американского лидера.
В четверг стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ, сообщало Минобороны России.