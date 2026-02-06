В Грузии изменятся правила субсидирования виноградарства

https://sputnik-georgia.ru/20260206/v-gruzii-izmenyatsya-pravila-subsidirovaniya-vinogradarstva-296991698.html

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Национальное агентство вина планирует изменить правила закупки винограда и субсидирования виноградарства, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла. С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли. По правилам 2025 года, излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретает госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам. Согласно заявлению председателя агентства, в это время года идет формирование виноградников, и виноградари должны учитывать запланированные изменения. Он отметил также, что с этого года фермеров ждут и другие реформы, целью которых является содействие производству качественных, конкурентоспособных алкогольных напитков виноградного происхождения, а также учету требований местных и международных рынков, необходимых для реализации. В том числе Национальное агентство вина планирует ввести "разрешения на посадку коммерческих виноградников" для фермеров в целях улучшения организационных вопросов во время ртвели в 2026 году. Винные заводы в винодельческих регионах Грузии на 23 октября 2025 года переработали 330 тысяч тонн винограда – этот объем является рекордным за последние 30 лет. На винзаводы свой урожай сдали 21,2 тысячи фермеров по всей стране. В 2024 году во время сбора урожая также было переработано на тот момент беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – около 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышало аналогичный показатель 2023 года. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной хванчкары – Рача. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

