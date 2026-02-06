В Грузии изменятся правила субсидирования виноградарства
16:57 06.02.2026 (обновлено: 17:30 06.02.2026)
Национальное агентство вина планирует ввести "разрешения на посадку коммерческих виноградников" для фермеров в целях улучшения организационных вопросов во время ртвели в 2026 году
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Национальное агентство вина планирует изменить правила закупки винограда и субсидирования виноградарства, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.
С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли. По правилам 2025 года, излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретает госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам.
"Из запланированных мероприятий следует отметить, что во время сбора урожая 2026 года мы вводим три разные цены на виноград, которые будут напрямую привязаны к кондиционности винограда. Для получения качественного вина необходимо, чтобы виноград достиг необходимой зрелости. Виноград, из которого изготавливается вино, не должен иметь сахаристость ниже 17%", – отмечает Леван Мехузла
Согласно заявлению председателя агентства, в это время года идет формирование виноградников, и виноградари должны учитывать запланированные изменения.
Он отметил также, что с этого года фермеров ждут и другие реформы, целью которых является содействие производству качественных, конкурентоспособных алкогольных напитков виноградного происхождения, а также учету требований местных и международных рынков, необходимых для реализации.
В том числе Национальное агентство вина планирует ввести "разрешения на посадку коммерческих виноградников" для фермеров в целях улучшения организационных вопросов во время ртвели в 2026 году.
"В последнее десятилетие интерес к отрасли велик, площади виноградников увеличились, и это происходит спонтанно. Начиная с почвы, экспозиции, местоположения, саженцев винограда – все должно соответствовать тому стандарту, который позволит нам получить качественный урожай, и он будет использован для приготовления лучшего вина. Эти изменения касаются только коммерческих/предпринимательских виноградников и не касаются уже разбитых", – отметил Леван Мехузла.
Винные заводы в винодельческих регионах Грузии на 23 октября 2025 года переработали 330 тысяч тонн винограда – этот объем является рекордным за последние 30 лет.
На винзаводы свой урожай сдали 21,2 тысячи фермеров по всей стране.
В 2024 году во время сбора урожая также было переработано на тот момент беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – около 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышало аналогичный показатель 2023 года.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной хванчкары – Рача.