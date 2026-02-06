https://sputnik-georgia.ru/20260206/v-gruzinskikh-shkolakh-zapretili-smartfony---video-297003002.html
В грузинских школах запретили смартфоны – видео
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
смартфоны
школа
образование
министерство образования и науки грузии
образование в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/06/297002834_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0b4b704e6d606101eef32bb1cfb19e19.jpg
19:04 06.02.2026 (обновлено: 19:34 06.02.2026)
Использование мобильных телефонов во время уроков в государственных школах Грузии отныне запрещено как учащимся, так и педагогам.
Инициатором запрета выступила депутат “Грузинской мечты” Рима Берадзе. В парламенте поддержали ее предложение. В министерстве образования Грузии считают, что действия учителей, которые будут убирать в ящик свои мобильные устройства, послужат примером для школьников.
К инициативе запрета смартфонов во время занятий присоединятся и частные учебные заведения Грузии. Запрет на использование смартфонов в учебных заведениях, а также планшетов и “умных часов” направлен на создание среды, благоприятной для учебы.