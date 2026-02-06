https://sputnik-georgia.ru/20260206/v-gruzinskikh-shkolakh-zapretili-smartfony---video-297003002.html

В грузинских школах запретили смартфоны – видео

06.02.2026

Инициатором запрета выступила депутат “Грузинской мечты” Рима Берадзе. В парламенте поддержали ее предложение. В министерстве образования Грузии считают, что действия учителей, которые будут убирать в ящик свои мобильные устройства, послужат примером для школьников.К инициативе запрета смартфонов во время занятий присоединятся и частные учебные заведения Грузии. Запрет на использование смартфонов в учебных заведениях, а также планшетов и “умных часов” направлен на создание среды, благоприятной для учебы.

