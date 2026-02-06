https://sputnik-georgia.ru/20260206/vlasti-gotovy-k-diskussii-o-riskakh-i-ugrozakh-evrointegratsii-gruzii---papuashvili-297001283.html

Власти готовы к дискуссии о рисках и угрозах евроинтеграции Грузии – Папуашвили

Власти готовы к дискуссии о рисках и угрозах евроинтеграции Грузии – Папуашвили

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Власти Грузии готовы к открытой дискуссии и дебатам по вопросу евроинтеграции, поскольку важно правильно понимать и реагировать на существующие на этом пути риски и угрозы, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее партия "Единая нейтральная Грузия" заявила о готовности вступить в публичные дебаты с властями по вопросу евроинтеграции и доказать вредность текущей внешней политики, отметив, что современная евроинтеграция не отвечает интересам государства. Инициативу поддержала партия "Сила народа". Он подчеркнул, что Грузия идет своим путем, основанным на государственности, независимости и защите национальных интересов, а не повторяет украинский или молдавский путь. Евроинтеграция, по его словам, не должна превращаться в подчинение Брюсселю, который сейчас, по мнению Папуашвили, отклонился от европейских ценностей, соответствующих Грузии. "Важно, чтобы в Брюсселе произошли соответствующие изменения и были восстановлены истинные европейские ценности, которые соответствуют грузинским", – добавил он. Председатель парламента отметил, что евроинтеграция закреплена в статье 78 Конституции Грузии как задача страны, при этом предыдущая статья 77 гарантирует независимость государства и его институтов. Папуашвили подчеркнул, что Грузия не позволит Брюсселю вмешиваться в работу конституционных органов. Ранее один из лидеров партии "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили заявил, что конституционный пункт о стремлении Грузии к ЕС и НАТО на деле препятствует реализации интересов страны и ограничивает возможности достижения национальных целей. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

