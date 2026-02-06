https://sputnik-georgia.ru/20260206/vlasti-gruzii-rabotayut-po-trem-osnovnym-napravleniyam-snizheniya-tsen-296987969.html

Власти Грузии работают по трем основным направлениям снижения цен

Власти Грузии работают по трем основным направлениям снижения цен

Sputnik Грузия

Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов... 06.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-06T12:52+0400

2026-02-06T12:52+0400

2026-02-06T13:07+0400

экономика

грузия

новости

тбилиси

ираклий кобахидзе

хуцишвили

правительство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23508/90/235089013_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f9e04b27106cce10bf782b80cf67705c.jpg

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Власти Грузии работают для выявления трех направлений формирования высоких цен, чтобы после принять меры, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. Вопрос ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо в данный момент изучает временная парламентская комиссия. Ранее тот же вопрос изучала правительственная комиссия. "Главное – изучить, первое – нет ли неправильных бизнес-моделей. С другой стороны, проводится изучение рыночной власти – не используется ли рыночная власть для того, чтобы существовали такие наценки, и третье – картельные сговоры, то есть соглашения со стороны участников рынка, способные также исказить рынок. Думаю, что признаки существования всех трех этих направлений налицо. Однако это требует соответствующего подтверждения", – сказал Хуцишвили. По его словам, после получения доказательств будет принято решение о регулировании на уровне администрирования, и на законодательном уровне. "Это необходимо, чтобы в будущем полностью исключить подобные действия, и это не было одноразовым регулированием", – отметил Лаша Хуцишвили. Министр отметил, что после принятия определенных решений стоит ждать снижения цен. "Мы будем уверены, что все бизнес-операции, которые проводятся в Грузии, соответствуют рыночным принципам, и не происходит определенного искажения различными механизмами", – сказал Хуцишвили. По его словам, эти процессы не создадут угрозы свободе бизнеса. По итогам работы парламентской и созданной в январе правительственной комиссий, в конце апреля будет составлен отчет, который, по мнению правительства, повлияет на снижение цен в Грузии. Параллельно с комиссиями, вопрос завышения цен изучает Служба государственной безопасности Грузии. Она уже изъяла у ряда компаний копии документов для изучения. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, хуцишвили, правительство грузии