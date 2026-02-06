https://sputnik-georgia.ru/20260206/vlasti-gruzii-rabotayut-po-trem-osnovnym-napravleniyam-snizheniya-tsen-296987969.html
Власти Грузии работают по трем основным направлениям снижения цен
12:52 06.02.2026 (обновлено: 13:07 06.02.2026)
Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Власти Грузии работают для выявления трех направлений формирования высоких цен, чтобы после принять меры, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
Вопрос ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо в данный момент изучает временная парламентская комиссия. Ранее тот же вопрос изучала правительственная комиссия.
"Главное – изучить, первое – нет ли неправильных бизнес-моделей. С другой стороны, проводится изучение рыночной власти – не используется ли рыночная власть для того, чтобы существовали такие наценки, и третье – картельные сговоры, то есть соглашения со стороны участников рынка, способные также исказить рынок. Думаю, что признаки существования всех трех этих направлений налицо. Однако это требует соответствующего подтверждения", – сказал Хуцишвили.
По его словам, после получения доказательств будет принято решение о регулировании на уровне администрирования, и на законодательном уровне.
"Это необходимо, чтобы в будущем полностью исключить подобные действия, и это не было одноразовым регулированием", – отметил Лаша Хуцишвили.
Министр отметил, что после принятия определенных решений стоит ждать снижения цен.
"Мы будем уверены, что все бизнес-операции, которые проводятся в Грузии, соответствуют рыночным принципам, и не происходит определенного искажения различными механизмами", – сказал Хуцишвили.
По его словам, эти процессы не создадут угрозы свободе бизнеса.
"Мы не предъявляем нерыночных требований. Это процесс, который прошли многие развитые страны. Мы не исключаем, что могут потребоваться законодательные изменения, однако в конечном итоге мы говорим об отлаженном функционировании сектора, а не о каких-либо ограничениях", – отметил министр финансов.
По итогам работы парламентской и созданной в январе правительственной комиссий, в конце апреля будет составлен отчет, который, по мнению правительства, повлияет на снижение цен в Грузии.
Параллельно с комиссиями, вопрос завышения цен изучает Служба государственной безопасности Грузии. Она уже изъяла у ряда компаний копии документов для изучения.
Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива.