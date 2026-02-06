https://sputnik-georgia.ru/20260206/zamglavy-mid-gruzii-prodolzhaet-vstrechi-v-ssha-296988879.html

Замглавы МИД Грузии продолжает встречи в США

Sputnik Грузия

После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом... 06.02.2026, Sputnik Грузия

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

вашингтон

сша

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/06/296988710_0:366:1326:1112_1920x0_80_0_0_2c565415d5a3c8595d070bfb736ba75a.jpg

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия принял участие в шестом ежегодном Саммите по международной религиозной свободе и посетил национальный молитвенный завтрак, говорится в сообщении МИД Грузии. Саммит является инициативой президента Дональда Трампа, и его цель – обсуждение вызовов в области свободы религии и вероисповедания в мире и мобилизация международных усилий для укрепления этих свобод. По данным МИД, в рамках саммита заместитель министра провел рабочую встречу с председателем Комиссии США по международной религиозной свободе Вики Харцлер, на которой ознакомил ее с ситуацией в Грузии. Кроме того, до посещения саммита Лаша Дарсалия провел встречу в министерстве торговли США с заместителем министра торговли по вопросам торговли и инвестиций Уильямом Кимитом и заместителем по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кесслером. Стороны обсудили развитие грузино-американского партнерства в сферах транспортной логистики, региональной торговли, цифровых технологий, искусственного интеллекта и инноваций. По данным МИД Грузии, особое внимание было уделено роли Грузии в процессе развития Среднего коридора. В этом контексте стороны обсудили готовность к осуществлению американских инвестиций в сектор высоких технологий. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения (но уже финансовые) со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

