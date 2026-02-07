https://sputnik-georgia.ru/20260207/forbes-tbilisi-zanimaet-vtoroe-mesto-v-spiske-samykh-populyarnykh-turnapravleniy-2026-297008004.html

Forbes: Тбилиси занимает второе место в списке самых популярных турнаправлений 2026

В публикации основное внимание уделяется исторической и современной архитектуре Тбилиси, культурным учреждениям и новым художественным пространствам 07.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Авторитетное международное издание Forbes, опираясь на данные платформы Tripadvisor, опубликовало список десяти самых популярных туристических направлений мира на 2026 год, среди которых Тбилиси занял второе место, сообщили в Национальной администрации туризма. Рейтинг, опубликованный в рамках премии Tripadvisor Travelers' Choice Awards, основан на оценках и отзывах миллионов путешественников, что делает его одним из самых надежных и объективных международных показателей туризма. В публикации основное внимание уделяется исторической и современной архитектуре Тбилиси, культурным учреждениям и новым художественным пространствам, которые делают город современным и аутентичным. В статье упоминаются проспект Руставели, Тбилисский театр оперы и балета, Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили и другие достопримечательности.Наряду с Тбилиси, в десятку самых популярных туристических направлений 2026 года по версии Forbes и Tripadvisor вошли: Мадейра (остров, Португалия), Чикаго (США), Куинён (Вьетнам), Пуэрто-Эскондидо (Мексика), Милан (Италия), Глазго (Шотландия), Абу-Даби (ОАЭ), Ресифи (Бразилия) и Сан-Карлос-де-Барилоче (Аргентина).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

