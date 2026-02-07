Грузинский фильм "Второстепенная роль" удостоен приза FIPRESCI в Голландии
17:42 07.02.2026 (обновлено: 18:06 07.02.2026)
© Courtesy of Ana UrushadzeФильм Анны Урушадзе "Второстепенная роль"
Кинематографический мир фильма, который собрал восторженные оценки жюри, тонко балансирует между комедией и драмой, жутким и обыденным
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Аны Урушадзе "Второстепенная роль", созданный при поддержке Национального киноцентра, получил специальный приз жюри основного конкурса и приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI на Международном Роттердамском кинофестивале.
Мировая премьера фильма состоялась в конкурсной программе "Тигр" на Международном кинофестивале в Роттердаме почти через десять лет после полнометражного дебюта Урушадзе в 2017 году с картиной "Страшная мать", которая вывела молодого режиссера в центр внимания мировой артхаусной сцены, принеся ей "Золотого леопарда" за лучший дебютный фильм в Локарно и главную награду Сараево.
© Courtesy of Ana UrushadzeФильм Анны Урушадзе "Второстепенная роль"
Фильм Анны Урушадзе "Второстепенная роль"
"Национальный киноцентр поздравляет режиссера Ану Урушадзе и всю творческую группу!" – говорится в письме ведомства.
Согласно информации на сайте фестиваля, конкурс Tiger Competition демонстрирует новые голоса со всего мира. В рамках конкурса были представлены 12 мировых премьер от кинематографистов, которые "переосмысливают привычное изнутри, корректируя перспективы, чтобы показать то, что часто остается незамеченным".
По сюжету, бывшая грузинская кинозвезда, актер по имени Ниаз, привыкший играть только героических персонажей, отправляется в катарсическое путешествие после того, как ему предлагают второстепенную роль неприятного пожилого человека.
"Сколько раз в жизни у нас есть шанс сбросить свою кожу и стать новыми людьми? Через серию трогательных, сюрреалистических встреч этот мета-фильм показывает, как наше самосознание часто не соответствует тому, как нас воспринимают другие, и принимает возможность трансформации", – говорится в заявлении лауреата премии Fipresci.
Режиссер, по мнению жюри, демонстрирует остроумие и энергию, "отправляя главного героя в путешествие самопознания, наполненное мистическими обертонами".
"Фильм держится на многослойной игре актеров и операторской работе, особенно ярко проявляющейся ночью. Его кинематографический мир тонко балансирует между комедией и драмой, жутким и обыденным, в то время как мы следим за главным героем в его борьбе за ориентацию в быстро меняющейся реальности киноиндустрии и межпоколенческих отношений".
Фильм Анны Урушадзе "Второстепенная роль" был создан при копродукции Грузии, Эстонии, Турции, Швейцарии и США. В картине снимались Дато Бахтадзе, Ната Мурванидзе, Элене Майсурадзе, Ираклий Квирикадзе, Зураб Стуруа, Эка Деметрадзе, Сандро Самхарадзе, Нино Касрадзе, Давид Двалишвили, Лаша Мебуке и Мурман Джинория.
© Courtesy of Ana UrushadzeФильм Анны Урушадзе "Второстепенная роль"
Фильм Анны Урушадзе "Второстепенная роль"
К слову, Бахтадзе – один из немногих актеров из Грузии, добившихся успеха в Голливуде, где он снимался в таких фильмах, как "Столкновение", "Особо опасен" и "Операция "Операция 2".
Если перенести действие фильма Роберта Олтмена "Игрок" (1992) в древний кавказский город и наполнить его мрачным фатализмом Черного моря, то можно получить что-то вроде "Второстепенной роли", пишет о грузинском фильме Screendaily.
"Мрачный, трагикомический второй полнометражный фильм грузинской сценаристки и режиссера Аны Урушадзе рассказывает о моральном и экзистенциальном кризисе в жизни Ниаза, стареющего, разваливающегося актера, которого грузинская звезда Дато Бахтадзе великолепно, с изможденным чувством опустошения воплотил в жизнь", – говорится в рецензии кинопортала.
Вместе Урушадзе и Бахтадзе создают фильм поразительной насыщенности, "балансирующий между сюрреалистическим и повседневным, юмористическим и трогательным", отмечает Ваня Калуджерчич, директор Международного кинофестиваля в Роттердаме (IFFR).
"Это произведение, обладающее собственным ощущением времени, созданное с изяществом и многослойностью деталей", – пишет Калуджерчич.
© International Film Festival RotterdamЦеремония награждения лауреатов Международного кинофестиваля в Роттердаме, 2026
Церемония награждения лауреатов Международного кинофестиваля в Роттердаме, 2026
Международный кинофестиваль в Роттердаме (IFFR) — один из крупнейших в мире смотров независимого, новаторского и экспериментального кино, основанный в 1972 году.
Смотр включает масштабные конкурсные и внеконкурсные секции, такие как Tiger Competition, Big Screen Competition и другие. Фестиваль является важной площадкой для режиссеров, ищущих альтернативу мейнстриму.