Грузия гордится участием в Олимпийских играх – президент

Мы очень надеемся, что на этих Олимпийских играх будет исторический результат, заявил Кавелашвили 07.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузия гордится выступлением своих спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026, заявил президент страны Михаил Кавелашвили. Накануне, 6 февраля, президент Грузии Михаил Кавелашвили посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Милане, на футбольном стадионе "Сан-Сиро", и присутствовал на соревнованиях по фигурному катанию в командном зачете. "Вся Грузия гордится тем, что наряду с такими большими и успешными странами развевается наш флаг, и мы очень надеемся, что на этих Олимпийских играх будет исторический результат. Вчера наши спортсмены выступили достаточно хорошо, мы гордимся их выступлением и ждем результата", – сказал Кавелашвили. Как отметил грузинский президент, Италия принимает XXV зимние Олимпийские игры на высоком уровне. "Это очень хорошо организованные зимние Олимпийские игры. Италия принимает их превосходно. Организация на высоком уровне", – добавил Кавелашвили. По итогам трех выступлений из четырех в короткой программе командного зачета по фигурному катанию Грузия занимает четвертое место из 10 команд. Наибольшие баллы команде принесла пара Анастасии Метелкиной и Луки Берулава, показавших второй результат. Грузия представлена на Олимпийских играх восемью спортсменами в двух дисциплинах – фигурном катании и горнолыжном спорте. Грузинская команда: Грузинскую делегацию на Играх возглавляет президент Олимпийского комитета, олимпийский чемпион Лери Хабелов, а главой миссии в олимпийской деревне стала президент федерации фигурного катания, член исполнительного комитета Олимпийских игр Мариам Гиоргобиани. На прошлых Олимпийских играх 2022 года Грузия была представлена девятью спортсменами в трех дисциплинах – горнолыжный спорт, санный спорт и фигурное катание. Примечательно, что церемония закрытия Игр пройдет в амфитеатре в Вероне, городе, которому более 2000 лет. Ожидается, что за церемонией будут наблюдать 12 тысяч человек. Это станет первым случаем, когда Олимпиада завершится на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

