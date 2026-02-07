https://sputnik-georgia.ru/20260207/iran-nazval-vozmozhnye-tseli-dlya-otvetnykh-deystviy-v-sluchae-udara-ssha-297013206.html

Иран назвал возможные цели для ответных действий в случае удара США

Иран назвал возможные цели для ответных действий в случае удара США

07.02.2026

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Иран определил объекты, которые могут стать целями ответных ударов в случае возможной атаки со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран не располагает возможностями для нанесения ударов по территории Соединенных Штатов, однако у США есть и другие чувствительные объекты в регионе. "Если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе", – сказал Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera. Глава МИД Ирана уточнил, что такие действия не будут направлены против соседних государств. "Мы атакуем американские базы на территории этих стран, где находятся американцы", – подчеркнул он. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что сомневается в отказе Ирана от планов по созданию ядерного оружия. По его словам, в сторону Ирана направляется "огромная армада" США, при этом он выразил надежду, что Тегеран согласится на сделку, предусматривающую полный отказ от ядерной программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

