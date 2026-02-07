https://sputnik-georgia.ru/20260207/iran-nazval-vozmozhnye-tseli-dlya-otvetnykh-deystviy-v-sluchae-udara-ssha-297013206.html
Иран назвал возможные цели для ответных действий в случае удара США
Иран назвал возможные цели для ответных действий в случае удара США
Sputnik Грузия
Глава МИД Ирана уточнил, что такие действия не будут направлены против соседних государств 07.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-07T15:21+0400
2026-02-07T15:21+0400
2026-02-07T15:53+0400
в мире
новости
сша
иран
тегеран
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/07/297013189_343:585:2944:2048_1920x0_80_0_0_50c8a7bfa95fc872fa7e93083ac70268.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Иран определил объекты, которые могут стать целями ответных ударов в случае возможной атаки со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран не располагает возможностями для нанесения ударов по территории Соединенных Штатов, однако у США есть и другие чувствительные объекты в регионе. "Если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе", – сказал Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera. Глава МИД Ирана уточнил, что такие действия не будут направлены против соседних государств. "Мы атакуем американские базы на территории этих стран, где находятся американцы", – подчеркнул он. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что сомневается в отказе Ирана от планов по созданию ядерного оружия. По его словам, в сторону Ирана направляется "огромная армада" США, при этом он выразил надежду, что Тегеран согласится на сделку, предусматривающую полный отказ от ядерной программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
иран
тегеран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/07/297013189_768:417:2943:2048_1920x0_80_0_0_a99121d97ba8167f69b569e334b2d932.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, сша, иран, тегеран, дональд трамп
в мире, новости, сша, иран, тегеран, дональд трамп
Иран назвал возможные цели для ответных действий в случае удара США
15:21 07.02.2026 (обновлено: 15:53 07.02.2026)
Глава МИД Ирана уточнил, что такие действия не будут направлены против соседних государств
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Иран определил объекты, которые могут стать целями ответных ударов в случае возможной атаки со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.
По его словам, Тегеран не располагает возможностями для нанесения ударов по территории Соединенных Штатов, однако у США есть и другие чувствительные объекты в регионе.
"Если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе", – сказал Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
Глава МИД Ирана уточнил, что такие действия не будут направлены против соседних государств. "Мы атакуем американские базы на территории этих стран, где находятся американцы", – подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что сомневается в отказе Ирана от планов по созданию ядерного оружия. По его словам, в сторону Ирана направляется "огромная армада" США, при этом он выразил надежду, что Тегеран согласится на сделку, предусматривающую полный отказ от ядерной программы.