Красочная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане – фото
Масштабная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане.
На церемонии присутствовало более 70 тысяч зрителей.
Открытие Олимпийских игр состоялось на стадионе "Сан-Сиро".
Огромное количество гостей, красочное шоу – настоящий праздник для любителей зимних видов спорта.
Огромное количество артистов, танцоров и музыкантов были привлечены к участию в шоу.
Церемония началась с выступления 70 танцоров из Академии театра Ла Скала.
Это первая церемония открытия Олимпийских игр, которая проходила одновременно на нескольких площадках.
Отдельные элементы церемония открытия Олимпиады прошли в Кортине, Ливиньо и Предаццо.
Это было сделано для того, чтобы в грандиозный праздник было вовлечено как можно больше людей.
И праздник действительно удался.
Было также установлено две чаши с Олимпийским огнем – в Милане, на стадионе "Сан-Сиро", и в Кортина-д'Ампеццо.
Это символизировало единство двух разных локаций Игр: мегаполиса и горного курорта.
В зимних Олимпийских играх примут участие более 2800 спортсменов свыше чем из 90 стран.
Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).
Зимние Олимпийские игры продлятся до 22 февраля.
