Красочная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане – фото
Красочная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане – фото
Sputnik Грузия
В Милане открылись XXV зимние Олимпийские игры. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с церемонии открытия. 07.02.2026, Sputnik Грузия
фотоленты
мультимедиа
милан
олимпийские игры
спорт
спорт
На церемонии присутствовали более 70 тысяч зрителей, мировые знаменитости и звезды шоу-бизнеса.
милан
Sputnik Грузия
Красочная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане – фото

17:03 07.02.2026 (обновлено: 17:16 07.02.2026)
Подписаться
В Милане открылись XXV зимние Олимпийские игры. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с церемонии открытия.
На церемонии присутствовали более 70 тысяч зрителей, мировые знаменитости и звезды шоу-бизнеса.
© REUTERS Pawel Kopczynski

Масштабная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане.

Масштабная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане. - Sputnik Грузия
1/15
© REUTERS Pawel Kopczynski

Масштабная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане.

© REUTERS Guglielmo Mangiapane

На церемонии присутствовало более 70 тысяч зрителей.

На церемонии присутствовало более 70 тысяч зрителей. - Sputnik Грузия
2/15
© REUTERS Guglielmo Mangiapane

На церемонии присутствовало более 70 тысяч зрителей.

© REUTERS Pawel Kopczynski

Открытие Олимпийских игр состоялось на стадионе "Сан-Сиро".

Открытие Олимпийских игр состоялось на стадионе &quot;Сан-Сиро&quot;. - Sputnik Грузия
3/15
© REUTERS Pawel Kopczynski

Открытие Олимпийских игр состоялось на стадионе "Сан-Сиро".

© REUTERS Alessandro Garofalo

Огромное количество гостей, красочное шоу – настоящий праздник для любителей зимних видов спорта.

Огромное количество гостей, красочное шоу – настоящий праздник для любителей зимних видов спорта. - Sputnik Грузия
4/15
© REUTERS Alessandro Garofalo

Огромное количество гостей, красочное шоу – настоящий праздник для любителей зимних видов спорта.

© REUTERS Yara Nardi

Огромное количество артистов, танцоров и музыкантов были привлечены к участию в шоу.

Огромное количество артистов, танцоров и музыкантов были привлечены к участию в шоу. - Sputnik Грузия
5/15
© REUTERS Yara Nardi

Огромное количество артистов, танцоров и музыкантов были привлечены к участию в шоу.

© REUTERS Alkis Konstantinidis

Церемония началась с выступления 70 танцоров из Академии театра Ла Скала.

Церемония началась с выступления 70 танцоров из Академии театра Ла Скала. - Sputnik Грузия
6/15
© REUTERS Alkis Konstantinidis

Церемония началась с выступления 70 танцоров из Академии театра Ла Скала.

© REUTERS Pawel Kopczynski

Это первая церемония открытия Олимпийских игр, которая проходила одновременно на нескольких площадках.

Это первая церемония открытия Олимпийских игр, которая проходила одновременно на нескольких площадках. - Sputnik Грузия
7/15
© REUTERS Pawel Kopczynski

Это первая церемония открытия Олимпийских игр, которая проходила одновременно на нескольких площадках.

© REUTERS Alessandro Garofalo

Отдельные элементы церемония открытия Олимпиады прошли в Кортине, Ливиньо и Предаццо.

Отдельные элементы церемония открытия Олимпиады прошли в Кортине, Ливиньо и Предаццо. - Sputnik Грузия
8/15
© REUTERS Alessandro Garofalo

Отдельные элементы церемония открытия Олимпиады прошли в Кортине, Ливиньо и Предаццо.

© REUTERS Guglielmo Mangiapane

Это было сделано для того, чтобы в грандиозный праздник было вовлечено как можно больше людей.

Это было сделано для того, чтобы в грандиозный праздник было вовлечено как можно больше людей. - Sputnik Грузия
9/15
© REUTERS Guglielmo Mangiapane

Это было сделано для того, чтобы в грандиозный праздник было вовлечено как можно больше людей.

© REUTERS Annegret Hilse

И праздник действительно удался.

И праздник действительно удался. - Sputnik Грузия
10/15
© REUTERS Annegret Hilse

И праздник действительно удался.

© REUTERS Guglielmo Mangiapane

Было также установлено две чаши с Олимпийским огнем – в Милане, на стадионе "Сан-Сиро", и в Кортина-д'Ампеццо.

Было также установлено две чаши с Олимпийским огнем – в Милане, на стадионе &quot;Сан-Сиро&quot;, и в Кортина-д&#x27;Ампеццо. - Sputnik Грузия
11/15
© REUTERS Guglielmo Mangiapane

Было также установлено две чаши с Олимпийским огнем – в Милане, на стадионе "Сан-Сиро", и в Кортина-д'Ампеццо.

© REUTERS Guglielmo Mangiapane

Это символизировало единство двух разных локаций Игр: мегаполиса и горного курорта.

Это символизировало единство двух разных локаций Игр: мегаполиса и горного курорта. - Sputnik Грузия
12/15
© REUTERS Guglielmo Mangiapane

Это символизировало единство двух разных локаций Игр: мегаполиса и горного курорта.

© REUTERS Mike Segar

В зимних Олимпийских играх примут участие более 2800 спортсменов свыше чем из 90 стран.

В зимних Олимпийских играх примут участие более 2800 спортсменов свыше чем из 90 стран. - Sputnik Грузия
13/15
© REUTERS Mike Segar

В зимних Олимпийских играх примут участие более 2800 спортсменов свыше чем из 90 стран.

© REUTERS Athit Perawongmetha

Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).

Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин). - Sputnik Грузия
14/15
© REUTERS Athit Perawongmetha

Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).

© REUTERS Daniel Munoz

Зимние Олимпийские игры продлятся до 22 февраля.

Зимние Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. - Sputnik Грузия
15/15
© REUTERS Daniel Munoz

Зимние Олимпийские игры продлятся до 22 февраля.

