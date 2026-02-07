https://sputnik-georgia.ru/20260207/kurs-lari-dollar-297007406.html
Курс лари на субботу – 2,687 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,687 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 по отношению к доллару 07.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-07T09:48+0400
2026-02-07T09:48+0400
2026-02-07T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/15/263780485_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_d78efbed5e3d43bdcd0006871e1a0def.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 февраля в размере 2,687 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/15/263780485_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_3ca69e84ce190fe6f0fd648af7258c46.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,687 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 февраля в размере 2,687 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 по отношению к доллару.