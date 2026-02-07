https://sputnik-georgia.ru/20260207/optimizatsiya-v-pravitelstve-gruzii-prodolzhaetsya--novshestva-297012198.html

Оптимизация в правительстве Грузии продолжается – новшества

Обе организации занимаются финансированием программ, поддерживающих развитие Грузии и местное производство 07.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Правительство намерено создать новую структуру, объединив Фонд развития Грузии с программой "Производи в Грузии", заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Фонд развития Грузии и программа "Производи в Грузии" занимаются вопросами выделения денег на различные программы, поддерживающие развитие Грузии и местное производство. По его словам, после объединения будет создана система, похожая на государственный банк. "Фонд развития Грузии сольется с программой "Производи в Грузии", объединится в единый субъект, который будет представлен в виде своеобразного государственного банка. Это, естественно, не классический банк, однако он будет обладать функциями, подобными банковским", – отметил премьер. По словам Кобахидзе, это поможет оптимизировать управление государственными финансами. Фонд развития был создан в 2023 году на основании "Партнерского фонда". "Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия на начальном этапе развития инвестиционных проектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

